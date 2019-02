Mikulić u obrani: Nevin sam, a od svega ovog imam samo narušene obiteljske odnose

O svemu što mi se stavlja na teret optužnicom ponavljam što sam rekao i prvi dan u istrazi - nisam sudjelovao u niti jednoj radnji za koju me se tereti. Nevin sam. Nakon svega, od ovog postupka samo imam narušene odnose u obitelji, a s bratom nisam pričao godinama nakon Kalmetine. Čak i majku koja je u Imotskom posjećujemo odvojeno. Inače, želim reći i da HAC nije obrt ili barem to nije bio u moje vrijeme, niti su se tamo novci bacali lopatom. Nije imao tri nego 2500 zaposlenih i nije radio ništa izvan ili mimo procedura. Niti jedna stranica građevinske knjige, niti jedna situacija nije upućena na plaćanje u Sektor financija, a da je prethodno nije ovjerio Nadzorni odbor ili ako je trebalo projektant - kazao je među ostalim Milivoj Mikulić, jedan od optuženih u aferi HAC - Remorker.

On je na zagrebačkom Županijskom sudu iznio vrlo detaljnu obranu u kojoj se osvrnuo na sve iskaze svjedoka koji su tvrdili da je bio među onima koji su iz HAC-a preko kooperantskih tvrtki izvukli oko 15 milijuna kuna, kako se navodi u optužnici. To se prije svega odnosi na iskaze Josipa Sapunara, Igora Premilovca i Drage Tadića. Sapunar i Premilovac su bili optuženi na početku postupka, no priznali su krivnju te su osuđeni temeljem sporazuma s tužiteljstvom. Analizirajući njihove iskaze, Mikulić je kazao, kako je iz Premilovčeva iskaza vidljivo da je sav novac išao Sapunaru na ruke i to od 2001. do 2010.

– Isplate preko Remorkera i vezanih tvrtki za koje se i ja inkriminiram, a odnose se na HAC, dogodile su se prije i poslije mog mandata. Isplata gotovine o kojoj je iskazivao Tadić, dogodila se nakon mog mandata u HAC-u. Optužnica me tereti da sam zajedno s drugima od Tadića uzeo dio gotovinske isplate od milijun kuna, no to nije istina – kazao je Mikulić.

Dodao je da ga Tadić nikada nije izravno optužio za to, te je pojasnio da je Tadić iskazivao kako je od Sapunara, koji je primio novac, čuo da za to zna cijela uprava. Po Mikuliću to je uprava koja je bila na funkciji u svibnju 2007., kada on, kako je rekao, nije bio član uprave 11 mjeseci.

U obrani je Mikulić pojašnjavao da je u upravu HAC-a imenovan u rujnu 2004. i to na preporuku tadašnjeg ministra vanjskih poslova, a smijenjen je u lipnju 2006. i to kako je kazao, po direktnom nalogu tadašnjeg premijera.

– Ured sam napustio dva dana kasnije, a odlučno tvrdim da od tada nisam nogom stupio u HAC, što se može utvrditi po videoarhivi. Do ovog postupka nisam kontaktirao nikoga od suoptuženika osim Kalmete i Livakovića. Livakovića sam površno poznavao, a Kalmetu sam jednom ili dva puta sreo i to prilikom sastanaka na kojima je bilo 20-ak drugih ljudi. Sve dok nisam imenovan u HAC, nisam bio siguran da je on u stanju spojiti moje ime s mojim likom – kazao je Mikulić.

Prije dolaska u HAC, Mikulić je radio u Bechtelu, a naveo je da je prilikom imenovanja u Upravu HAC-a tražio da mu se ispune dva uvjeta - da može raditi u skladu sa svojom savješću te da zbog njegovog imenovanja netko drugi ne dobije otkaz.

