Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Koje pouke će se izvući iz tragedije u Sitnicama?

05.12.2025. u 19:15

U udruzi "Pruži mi ruku" poručuju da je taj zločin klasičan primjer femicida, rastućeg problema

"Ova tragedija posljedica je kritičnih momenata u životu romske zajednice u Međimurju, koju upropaštavaju loši životni uvjeti, segregacija te prisutnost droge, oružja i kamatarenja". Ustvrdio je to danas saborski zastupnik više nacionalnih manjina, među kojima i romske, Veljko Kajtazi, nakon tragedije u Sitnicama kod Murskog Središća, gdje je 40-godišnjak ubio trudnu partnericu, majku troje djece, a njezinu sestru teško ozlijedio. U udruzi volontera "Pruži mi ruku" poručuju pak da taj zločin nije povezan s "romskim pitanjem". Ovdje je, kažu, riječ o klasičnom primjeru femicida koji je rastući problem u cijelom svijetu, pa tako i kod nas. Nakon takvog zločina uvijek ide pitanje – je li se mogao spriječiti? I što učiniti da se ne ponovi?

Ključne riječi
Romi femicid tragedija Mursko Središće

Kupnja