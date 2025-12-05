Plenković podebljao većinu i neutralizirao oporbu u HDZ-u

HDZ-ova većina u Saboru od danas je deblja za jedan glas. Ruku za državni proračun za iduću godinu dala je, naime, i bivša SDP-ovka, nezavisna Boška Ban, čime je potvrđeno kako Plenković, uz minimalnih 76 ruku koje su mu do sada osiguravali koalicijski partneri, u slučaju potrebe u sabornici može naći i dodatne ruke.

Osim Boške Ban u tom su se kontekstu proteklih dana, pa i mjeseci, spominjale i manje stranke na centru, poput IDS-a i Platforme Sjever Matije Posavca. HDZ danas ipak nije dobio njihove glasove za proračun, što znači da posljednji korak ka ulasku u većinu ove opcije ipak nisu napravile. Nisu se, međutim, potvrdile ni kao oporba - IDS-ovi zastupnici ostali su suzdržani, a Posavčevi se u glasanje nisu uključili.

Neki zastupnici manjih stranaka vladajuće koalicije pritom su stekli dojam kako u HDZ-u nisu bili posve sretni ovakvim ishodom glasanja, iz čega iščitavaju da je najveća stranka pregovarala i dobila određena obećanja da će za proračun dobiti više od 77 ruku. A da bi to mogla biti istina, govore i neslužbene informacije iz IDS-a, na kojemu je, kako govore neslužbene informacije, izjašnjavanje o proračunu ipak ostavilo traga. Naši izvori, naime, govore da je sjednica stranačkog Predsjedništva na kojoj je u četvrtak navečer izglasano da se o proračunu glasa suzdržano prošla vrlo buro i trajala je više sati.

Pola vodstva i to na čelu s novim šefom stranke Lorisom Peršurićem "navijalo" je da se proračun podrži, dok je druga polovica vodstva bila snažno protiv toga. Suzdržano glasanje na kraju je prihvaćeno kao kompromisno rješenje. Na taj način su u IDS-u uspjeli postići i to da cijeli saborski Klub IDS-a provede odluku Predsjedništva stranke, jer da je odluka bila da se glasa za proračun, jedan od dvojice zastupnika IDS-a u Saboru bi, pretpostavlja se, bio protiv te odluke. Naime, nije tajna da bivši predsjednik IDS-a Dalibor Paus pripada onoj struji IDS-a koja se protivi približavanju stranke HDZ-u, za razliku od struje koja je i pobijedila na nedavnim unutarstranačkim izborima u IDS-u. Izvori iz IDS-a kažu kako bi potencijalno preslagivanje vladajuće većine u kojemu bi sudjelovao i IDS u stranci moglo izazvati velike potrese pa i raskol. No isti izvori isto tako procjenjuju kako nekakav "pokret otpora" kontra aktualne vladajuće strukture u IDS-u, a zbog koketiranja s HDZ-om isto tako ne treba odmah očekivati.

Neslužbeno iz Nezavisne platforma Sjever Matije Posavca poručuju, pak, kako nikakve koordinirane akcije nije bilo i kako izbjegavanje glasanja zastupnika iz NPS-a ne znači da "koketiraju" s HDZ-om. Smatraju da su oporbenu dužnost ispunili, jer su na sjednici Predsjedništva donijeli odluku da neće podržati proračun, a što je formulacija koja je izrodila i time da se niti jedan od zastupnika platforme nije uključio u samo glasanje.

Zanimljivo, i izvori bliski Matiji Posavcu poručuju kako glasanje njihove stranke ne treba dovoditi u vezu s potencijalnim preslagivanjem na političkoj sceni. Toga, kažu, nema, niti se o tome razgovara. Izbori su, kažu, mjesto na kojima bi se "dubioze" trebale raščistiti, a ne bi ih iznenadilo da Plenković ode upravo u tom smjeru.

- U tom slučaju stranke centra bi se svakako trebale povezati i zajednički nastupiti na izborima- procjenjuje izvor iz Platforme Sjever.

Ipak, treba reći kako zaključak da neće dići ruke za proračun ipak nije isto što i uputa zastupnicima da se glasa "protiv" pa je jasno kako je i Posavčeva stranka ovim manevrom ostavila otvoren prostor za neke buduće razgovore s HDZ-om.

Sva je, dakle, prilika, da Andrej plenković u ovom trenutku nije dobio sve što je očekivao, no njegova je pozicija od danas daleko povoljnija nego ranije, kako u odnosu na koalicijske partnere, tako i kad je riječ o odnosima unutar njegove stranke. Jedan glas više od minimalne većine, uz dojam da bi se tu, zatreba li, mogle naći i još dvije-tri ruke, sasvim je, naime, dovoljan da primiri apetite manjih partnera. Jer, teško da bi se, primjerice, Željko Lacković uz ovakve brojke usudio rušiti Vladin prijedlog izmjena Zakona o kaznenom postupku onako kako je to učinio prije samo nekoliko tjedana.

Kad je riječ o unutarstranačkim prilikama, HDZ-ovi redovi procjenjuju kako je potencijalnu unutarstranačku oporbu Plenković još prošlog tjedna "stavio na mjesto" smjenama niza direktora javnih poduzeća o kojima ništa nisu znali ni resorni ministri ni stranački pokrovitelji smijenjenih direktora. Uz to, danas je dokazao kako bi, zatreba li, HDZ-u mogao osigurati ruke centra, čime je, em otupio oštricu prozivki lijeve oporbe da je "sponzor fašizacije društva", em podcrtao svoju komparativnu prednost u odnosu na one u stranci koji bi ga pokušali detronizirati s desnih pozicija.

Proteklih dana Plenković je u više navrata dao do znanja da žali što ovu vladu, umjesto s desnim DP-om nije ponovo formirao sa strankama centra. Više je puta izrazio i predanost zaštiti nacionalnih manjina, no naši sugovornici u HDZ-u procjenjuju kako preslagivanje parlamentarne većine u tom smjeru nije opcija. Procjenjuju, naime, da bi izbacivanje DP-a i novo stvaranje većine uz pomoć SDSS-a za HDZ-ove birače ipak bila "kap previše".