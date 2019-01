Plaćanje cestarine bez zaustavljanja? Stručnjaci su podijeljeni: Cijene treba modelirati

Španjolski savjetnici iz tvrtke Idom koje je angažiralo Ministarstvo mora i prometa predložili su da se na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta i Autoceste Rijeka – Zagreb naplaćuje bez zaustavljanja elektroničkim sustavom DSRC Dedicated Short-Range Communications ili preko sustava automatskog čitača registarskih oznaka – Automatic Licence Plate Reader (ALPR).

Cestarina bi se pritom i dalje plaćala prema prijeđenom kilometru, i to na području na kojem se i sad naplaćuje, dakle bez zagrebačke obilaznice. Procjenjuje se da će uvođenje tog sustava koštati oko 500 milijuna kuna, dok će za njegovo održavanje godišnje biti potrebno oko 60 milijuna kuna. Mišljenja prometnih stručnjaka o tom novom sustavu su podijeljena.

Problem je protočnost

Prometni stručnjak Željko Marušić tako smatra da bi to bio optimalan sustav naplate te da će se njime riješiti ključni problem gužvi, a smanjit će se i fiksni troškovi održavanja sustava te će nestati mogućnost malverzacija s gotovinom.

– Kad se uzmu u obzir vršna opterećenja, ovo je dobar put za jednostavno modeliranje cijena cestarina, a to bi morao biti tržišni model. Dakle, u vršnim opterećenjima trebalo bi povećati cijene cestarine – kaže Marušić. Njegov je prijedlog da se, primjerice, petkom od 10 ujutro do nedjelje u 24 sata zadnja dva vikenda u lipnju i svaki vikend u srpnju i kolovozu povećaju cijene 10 posto, dok bi u zimskim mjesecima, kad je manji promet na autocestama, trebalo smanjiti cijene cestarine. U prometu su, napominje Marušić, najbitniji sigurnost, protočnost i cijene. Sigurnost nam, objašnjava, nije problem, ali jest protočnost, a to se može riješiti moduliranjem cijena.

Prijelazno rješenje

Umirovljeni profesor s Fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić smatra pak da je predloženi novi sustav naplate pogrešan pristup jer će se puno investirati u tehnologiju koju će za 10 godina ionako zamijeniti satelitska naplata i koja će se uvesti na svim cestama.

– Kao prijelazno rješenje trebamo uvesti vinjete do uvođenja satelitske naplate. Ovo što predlažu savjetnici, filozofski gledano, zastarjela je tehnologija – kaže Dadić. Dodaje da vinjete ne bi povećale direktne prihode od naplate cestarine, ali bi se povećao BDP kroz više korištenje autocesta i povećanje sigurnosti prometa.

Marko Ševrović, profesor s FPZ-a, kaže pak da je sustav koji predlažu Španjolci dobro rješenje za unapređenje postojećeg modela naplate cestarine. No on ističe da taj model nije dobar za unapređenje gospodarstva. I on smatra da je puno bolji model uvođenje vinjeta kao prijelaznog rješenja do prelaska na satelitsku naplatu. Za DSRC Ševrović kaže da je zastarjela tehnologija. Za sustav koji su predložili konzultanti kaže da ne rješava ključan problem, a to je naplata na ostalim cestama. Podsjeća da u Hrvatskoj sad i ljudi koji se uopće ne voze autocestama, kroz naknadu iz cijene goriva za autoceste plaćaju te prometnice. Ševrović isto tako smatra nepravednim da se ne naplaćuje vožnja zagrebačkom obilaznicom.