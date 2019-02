Kalmeta: Zašto bih ja kao ministar bio odgovoran ako netko krade u ministarstvu?

S tim nisam bio upoznat. Za to nisam znao. Za to sam doznao iz medija... Rečenice su to koje je u velikoj sudnici zagrebačkog Županijskog suda ponavljao Božidar Kalmeta, odgovarajući na pitanja sutkinje Gordane Mihele Grahovac.

Iz odgovora bivšeg HDZ-ovog ministra tako proizlazi da nije znao ništa o kooperantskim tvrtkama koje su radile na izgradnji cesta, te koje su, prema USKOK-ovoj optužnici poslužile da se iz HAC-a izvuče 20 milijuna kuna. Nije znao ni zašto su se neki poslovi dobivali javnim natječajem, a neki izravnom pogodbom, a upitan da pojasni svoje odgovore, Kalmeta je kazao:

- Tko je mogao sve to stići pratiti?

- Svjedok Premilovac je ovdje iskazivao da se preko kooperantskih tvrtki iz HAC-a izvuklo 20 milijuna kuna i to tako što su im se plaćali troškovi za nepostojeće radove. To se događa u vašem ministarstvu. Pa kako ste se vi osjećali kada ste to čuli? - pitala je sutkinja.

- Odlično - odgovorio je Kalmeta. (pet minuta kasnije pojasnio je da to bio sarkastičan odgovor, op.a.). - Vaš suradnik Sapunar je na sudu priznao izvlačenje tog novca. Jeste li vi za to znali? - pitala je dalje sutkinja.

- Nisam za to znao, jer da sam znao ja bih prvi to prijavio - odgovorio je Kalmeta.

- Ali to je vaše ministarstvo. Kako niste znali što vam suradnici rade? Je li do vas o tome došla neka, kako ste ranije kazali, ćakula (glasina, op.a.)? - pitala je dalje sutkinja. - Bilo je svakakvih ćakula o meni, no u ćakulama se nije pričalo o izvlačenju novca. Za to sam doznao kada je pukla afera oko HGK - pojašnjavao je dalje Kalmeta. - Pa jeste li, kada ste čuli za to, nekoga zvali, pitali? Jeste li zvali Livakovića? - pitala je dalje sutkinja.

- Nisam, što ću ga zvati - odgovorio je Kalmeta.

- Pa doznajete da je netko iz vašeg ministarstva izvukao 20 milijuna kuna... - počela je sutkinja, no Kalmeta ju je prekinuo: - Što ja imam s tim? Ne želim preuzimati odgovornost za nešto s čim nemam veze. Pa i u drugim se ministarstvima kralo, pa ministre u to nisu uvlačili. Samo mene se u to uvlači. Zašto bih trebao biti odgovoran za kriminal u svom ministarstvu? Pa ako je netko krao, neka odgovora - kazao je Kalmeta, razotkrivši tako još jednom svu raskoš funkcioniranje države Hrvatske.

S iznošenjem obrane počeo je i Zdravko Livaković koji je zanijekao krivnju.

- Nisam primio nikakva novac, a ako ga nisam primio nisam ga imao s kim ni podijeliti. Nije mi ugodno što se ovdje pravdam od optužnice, čiji je cilj kriminalizacija cestogradnje. Optužnica je uopćena, jer se ja s nikim nisam zločinački udružio., a i prepuna je paušalnih ocjena - kazao je Livaković.

Naveo je i kako smatra da je optužnica protiv njega podignuta kako bi se zadovoljili i uvjeti iz Poglavlja 23 tijekom pregovora Hrvatske za ulazak u EU.

- Tamo se tražila borba protiv korupcije pa im je trebao neki korupcijski kapitalac - kazao je Livaković.

Naveo je i da ga osim Josipa Sapunara nitko nije teretio, no kazao je da je Sapunar “lagao te da je nagodbom s tužiteljstvom kupio svoju slobodu”. Livaković je ustvrdio i da je bio izložen i medijskom linču, a naveo je i da je “optužnica nastala na temelju medijskih napisa”.

