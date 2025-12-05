Preokret u slučaju fatalne Dijane, nekad jedne od najmoćnijih žena u Srbiji: Ukinuli joj presudu

Sud u Beogradu ukinuo je presudu Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj tajnici MUP-a Srbije, te naložio ponavljanje cijelog postupka, prenosi Nova.rs. Hrkalović je u prvostupanjskom postupku bila osuđena na godinu dana i četiri mjeseca zatvora zbog trgovanja utjecajem, dok je dio policijskih dužnosnika suđen zajedno s njom. Sada se cijeli predmet vraća na početak.

Prema ranijoj presudi od 22. siječnja, Hrkalović je proglašena krivom za dva kaznena djela trgovanja utjecajem u produljenom trajanju. Uz nju se sudilo i Miloradu Šušnjiću, bivšem načelniku novosadske Policijske uprave, koji je bio osuđen na godinu dana zatvora za zlouporabu službenog položaja. Policijski načelnik Dejan Milenković tada je oslobođen optužbi.

Optužba je teretila Hrkalović da je naložila Milenkoviću odgodu slanja izvješća o vještačenju telefona Veljka Belivuka, tada osumnjičenog za ubojstvo karatista Vlastimira Miloševića 2017. godine. Izvješće je tužiteljstvu dostavljeno tek pred kraj suđenja, čime je, prema tvrdnjama tužiteljstva, otežan rad istražnih organa i pridonijeto oslobađajućoj presudi za Belivuka.

Drugi dio optužnice odnosio se na navodno brisanje dijela snimke razgovora ubijenog odvjetnika Dragoslava Miše Ognjanovića, kao i na nalog Šušnjiću da kriminalca Darka Eleza lažno stavi pod mjere praćenja i prisluškivanja kako bi se spriječilo djelovanje drugih policijskih uprava.

Apelacijski sud u obrazloženju odluke naveo je da prvostupanjski sud nije imao sve potrebne dokaze, uključujući vještačenja telefona Belivuka i drugih optuženih u slučaju Milošević. Također je utvrđeno da je Hrkalović utjecala na Milenkovića da ta izvješća ne dostavi na vrijeme.

Prema navodima sutkinje, Milenković je Hrkalović predao materijal izdvojen s telefona na dva DVD-a bez prateće dokumentacije, a ti se materijali nikada nisu vratili u službene spise. Hrkalović mu je, prema iskazu, rekla da pričeka sa slanjem izvješća jer će mu se javiti ministar. Sud je to ponašanje ocijenio kao trgovanje utjecajem. Navod da je naredba došla od ministra Sud je odbacio jer je bio u suprotnosti s iskazima unutarnje kontrole. Odlukom Apelacijskog sud cijeli se postupak vraća na ponovno suđenje.