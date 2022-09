Mijić: Ružne stvari se događaju u Vukovaru, svi se skrivaju iza brojki o srpskoj manjini

Mate Mijić, politički analitičar i kolumnist Večernjeg lista, danas je u studiju Večernji TV-a komentirao konačne rezultate Popisa stanovništva 2021. Hrvatska je prema posljednjem popisu izgubila 10 posto ljudi, odnosno 413.000.

- Ovo je potvrda svega što već znamo. Znamo da nam ljudi odlaze, da se rađa sve manje djece, da kao nacija ubrzano starimo i to će donijeti niz teškoća u budućnosti. Poražavajuće je čuti političare da sad na temelju tog popisa moramo nešto napraviti. Trebalo je krenuti mnogo ranije. Mi demografsku politiku otkrijemo ili uoči izbora ili za popisa stanovništva. Ako se stvari drastično ne promjene sljedeći popis bit će još gore - naglasio je Mijić.

Što bi Hrvatska trebala poduzeti da se zaustavi odlazak mladih.

- Razgovor s onima koji odlaze najbolji je pokazatelj što treba mijenjati. Jasno je da oni žele više tržišne ekonomije, pravedni sustav, stabilnost, sigurne sredine u socijalnom smislu za odgoj djece... Rijetki su otišli u Kinu, Rusiju, Arabiju, znamo da odlaze u zapadne razvijene države.

Najviše stanovnika je u dobi od 60 do 64 godine.

- Ovaj mirovinski sustav međugeneracijske solidarnosti je odavno mrtav. Imamo iznimno mali broj radnika na broj umirovljenika, 1,2 naspram 1. Doprinosi za mirovine nisu dovoljni, a bit će i još manji. Dakle imamo ozbiljan problem s ovakvim sustavom. Pitanje je kad će krahirat i moglo bi se dogoditi da jedna od sljedećih generacija ostane bez državne mirovine. Političare za to nije briga jer njih tada neće biti.

Povećao se broj građana koji imaju dvojno državljanstvo.

- Očekivano, jer dosta ljudi odlazi. Neki koji su ranije otišli srećom su zadržali hrvatsko državljanstvo, većina ovdje ima imovinu i rodbinu, ali i koriste benefite. Postoji određena stigma pa se nadam da neće nekome pasti na pamet da uvjetuje da se moraju odreći jednog državljanstva. Jer na taj način bismo dodatno prekinuli njihove veze s Hrvatskom.

Prema ovom popisu smanjen je udio srpske manjine.

- Što se tiče ćirilice u Vukovaru smatram da je nepošteno vezati to pitanje uz arbitražnu brojku pripadnika srpske manjine. Na tako nešto bi pripadnici manjina ili trebali imati pravo neovisno koliko ih je, ili ne bi trebali imati pravo. U ovoj političkoj raspravi svaka strana se skrivala iza tih brojki, ružne stvari se sad događaju u Vukovaru. Dakle, dolazi se do situacije da se slavi to što nekog sada ima manje. Isto je i s brojem katolika kojih je sada manje. Netko slavi što netko drugi nestaje, a zapravo svi zajedno nestajemo.

Prema popisu pao je i broj katolika.

- Općenito to je nastavak trenda na Zapadu. Odmaknuti smo kao društvo od duhovnog, postali smo individualističko, materijalističko društvo. Ljudi puno manje pridaju pozornost religiji. Nije bilo toliko skandala pa to nije razlog, više je riječ o mijenjanju načina života. Crkvena hijerarhija ne zna kako tome kontrirati, kako pristupiti ljudima. A da postoji dio ljudi koji su se zadržali u vjeri ali su se odmaknuli od Katoličke crkve kao institucije potvrđuje sve veći broj denominacijskih kršćana.

Gubimo li svoj identitet?

- Gubimo jer on više nije isti, niti na Zapadu niti kod nas. On ima više razina. Problem je u individualizmu jer je sve manje tog kohezivnog tkiva koje nas spaja. Ljudi se sve manje drže skupa, sve više su razočarani u institucije i lagano se pretvaramo u 'mad max'. Za mene je najvažnije hoće li itko na vlasti sada ili ubuduće uzeti ovaj popis i analizirati što trebamo promijeniti - zaključio je Mate Mijić.