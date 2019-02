Zaokret na vjerskoj sceni: 'Mi nismo katolibani, vraćamo se evangelizaciji i mladima'

I dok Vlada i vladajući HDZ kroz zakonske inicijative, primarno novi Zakon o referendumu i izmjene zakona o financiranju političkih stranaka i referenduma, regulira i, zapravo, otežava buduće referendumske inicijative koje pokreću katoličke udruge, i na vjerskoj sceni dolazi do zaokreta.

Kršćani za Istanbulsku

Zaklada Rhema, dosadašnji pokrovitelj udruga Grozd, U ime obitelji, Vigilare..., promijenila je politiku i odlučila u ovoj godini financirati molitvene ili karizmatske zajednice, udruge ili pak portale koji se isključivo bave evangelizacijom, odnosno promicanjem duhovnosti, a nikako političkim aktivizmom.

Logično se nameće pitanje čini li to zaklada Rhema, koju je prije četiri godine utemeljilo 14 osnivača, uglavnom supružnika i poduzetnika među kojima je najznačajniji financijer bračni par Topčić, vlasnici Tim kabela, a posebno je zanimljiv i bračni par Pašalić (Iviću Pašaliću san je vratiti se u HDZ), kako bi olakšala situaciju HDZ-u koji je posebno na udaru referendumskih inicijativa.

Intrigira da zaklada koja je do neki dan bila pokrovitelj upravo političkog aktivizma, a mnogi članovi molitvenih i karizmatskih zajednica prikupljali su potpise za referendume katoličkih udruga, baš sada mijenja svoj smjer i vraća se evangelizaciji. Novac koji su Grozd i U ime obitelji dobivali do Rheme iznosi tek manji dio njihovih prihoda.

U slučaju Grozda to je bilo 4000 kuna mjesečno, odnosno 48.000 kuna godišnje, a u slučaju U ime obitelji te su donacije iznosile sedam posto njihovih prošlogodišnjih prihoda. Međutim, prestanak financiranja tih udruga više je pojavna, simbolička poruka nego što ima stvarnu vrijednost u novcu budući da je Rhema dosad bila njihov zaštitnik i pokrovitelj.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL Bez ikakve rezerve podržavam njihovo pravo da svoj novac doniraju kome žele, kaže Željka Markić.

Ivan Topčić, vlasnik Tim kabela, međutim, tvrdi da ih u prestanku financiranja Željke Markić i Ladislava Ilčića nije vodilo dodvoravanje HDZ-u.

– Ni na kraj pameti nam nije bilo da novcem koji smo stekli vlastitim radom i koji ulažemo u zakladu olakšavamo poziciju HDZ-u. Nas politika ne zanima premda je ona važna i kamo sreće da je u Saboru više pravih kršćana. Jer oni se svi deklariraju kao kršćani, a kad je trebalo glasati za Istanbulsku konvenciju, skoro su svi bili za nju – rekao nam je Topčić. Ideja vodilja u novom smjeru financiranja, nastavio je, jest nova slika o vjernicima na desnici.

Ples na rubu fanatizma

– Želimo promijeniti medijsku sliku o agresivnim katolicima, takozvanim katolibanima, jer mi to nismo. A to ćemo učiniti pod motom “Istina s ljubavlju” oko kojeg zasad ne razvijamo novu inicijativu, što ne znači da u budućnosti možda nećemo. A kako ćemo to činiti; tako što smo odlučili financirati prekrasne mlade ljude u molitvenim i karizmatskim zajednicama koji rade na svojoj duhovnosti, promiču evangelizaciju... Jedino mladi ljudi mogu donijeti promjenu – objasnio je Topčić i dodao kako je kod Željke Markić i Ladislava Ilčića bilo nespretnosti, ali da nisu zaslužili da ih se titulira kao katolibane.

Kao svojevrsnu novu zvijezdu na vjerskoj sceni naveo je karizmatsku zajednicu “Nanovo rođeni” čiji je duhovnik velečasni Ivica Berdik, ujedno i egzorcist. Mediji su pisali kako je vlč. Berdik svojevremeno objavio plakat na kojem je objavio kako su za pedofiliju krivi tarot i komunizam..., a u jednom je intervjuu rekao kako se đavo istjeruje molitvom, a ne tabletama.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Zaklada Rhema ima svoju politiku i može financirati koju god udrugu želi, rekao nam je Ladislav Ilčić iz Grozda.

– I Grozd i U ime obitelji učinili su puno dobroga, i mi smo bili zajedno s njima angažirani na referendumu o braku, ali poslije su se okrenuli političkim aktivnostima, što je njihovo legitimno pravo – zaključio je Topčić.

Dojam je da pojedine zajednice koje Rhema financira plešu na rubu vjerskog fanatizma, ali riječ je o privatnom novcu koji može biti usmjeren u bilo koju udrugu. Iako im je zaklada zavrnula dovod novca, ni Željka Markić ni Ladislav Ilčić nisu imali lošu riječ za utemeljitelje te zaklade.

Tako nam je Ilčić rekao da se u Grozdu baš ništa neće promijeniti bez 4000 kuna mjesečno koje su dobivali od Rheme.

– Zaklada Rhema ima svoju politiku i može financirati koju god udrugu želi. Drugo, nikakvog sukoba na desnici nema, nego na ovoj strani političkog spektra postoje oni koji žele zajedništvo, a to smo mi iz Grozda, odnosno Hrasta, i oni koji ga ne žele, a to su Neovisni za Hrvatsku – prebacio je Ilčić priču na politički teren budući da je on i predsjednik stranke Hrast.

– Što se tiče financiranja Grozda, jednako nas opstruira HDZ kao što nas je opstruirao i SDP kad smo se javljali na natječaje Zaklade za razvoj civilnog društva. Većina našeg novca dolazi iz donacija građana koji uplaćuju od 50 do 200 kuna, a mi aktivisti isključivo smo volonteri – tvrdi Ilčić.

Vice Batarelo, predsjednik udruge Vigilare, koji isto više ne dobiva novac od Rheme, na Facebooku je objavio: “Pa, to je život. I ovo nije socijalizam da nama bilo što duguju... Javno zahvaljujem za dosadašnju podršku.. No za sve vas koji se možda radujete da će Vigilare nestati, samo da vas razočaram... nećemo. I dalje ćemo kontrirati ‘naprednoj’ ljevici.. i stranci smrti (HDZ) koja zakonski podržava ubijanje nerođene djece.”

'Vlada i dalje strepi od katoličkih aktivista koji čine poprilične probleme'

[video: 29298 / Iva Puljić Šego]