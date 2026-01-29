Meta i YouTube pred sudom: Brane se od optužbi za ovisnost i štetu mentalnom zdravlju mladih

Godinama su tehnološki divovi branili svoje platforme, odbacujući tvrdnje da štete mentalnom zdravlju mladih. No od ovog utorka po prvi put će se morati pred sudom, pred porotom, opravdavati zbog tih optužbi.

Devetnaestogodišnja djevojka, identificirana inicijalima K.G.M., zajedno s majkom Karen Glenn, podnijela je tužbu protiv TikToka, Mete, Snapa i YouTubea, tvrdeći da su te tvrtke svjesno kreirale ovisničke funkcije koje su joj narušile mentalno zdravlje, dovodeći je do samoozljeđivanja i suicidalnih misli.

TikTok je, prema riječima odvjetnika tužiteljice Marka Laniera, dan prije zakazanog suđenja pristao na nagodbu pod nepoznatim uvjetima. Snap je sličnu nagodbu sklopio prošlog tjedna.

Roditelji, stručnjaci, zagovornici sigurnosti djece, zviždači iz tehnološkog sektora, pa čak i sami tinejdžeri godinama upozoravaju na opasnosti društvenih mreža: mogu “navući” mlade na beskonačno skrolanje, omogućiti vršnjačko nasilje, narušiti san i uvlačiti ih u sadržaje štetne za psihičko zdravlje. Tehnološki čelnici redovito su se našli pred američkim Kongresom, ponekad se ispričavajući roditeljima čija su djeca pretrpjela štetu ili izgubila život zbog društvenih mreža, no unatoč tome, posljedice i regulacije u SAD-u i dalje su rijetke.

K.G.M. traži neodređenu novčanu naknadu, a ishod ovog suđenja mogao bi odrediti sudbinu više od tisuću sličnih slučajeva protiv Mete, Snapa, TikToka i YouTubea. Lanier za CNN kaže da se nada kako će nagodbe Snap i TikTok u slučaju K.G.M. otvoriti put za rješavanje i ostalih tužbi. Očekuje se da će na svjedočenje pred porotom izaći i najviši čelnici Meta, TikToka i YouTubea. Suđenje se odvija u Los Angelesu i predviđeno je da traje nekoliko tjedana.

U posljednjih nekoliko godina, TikTok, Meta, YouTube i Snap uveli su sigurnosne značajke i roditeljske kontrole, tvrdeći da štite mlade korisnike. Ipak, ove četiri kompanije suočavaju se s nizom drugih tužbi tijekom ove godine, uključujući one koje su podnijeli školski okruzi i državni odvjetnici. Gubitci bi ih mogli koštati milijarde dolara te prisiliti na promjene svojih platformi.

“Za roditelje čija su djeca bila iskorištavana, zlostavljana ili su izgubila život zbog velikih tehnoloških platformi, sljedećih šest tjedana predstavljaju prvi korak prema odgovornosti nakon godina ignoriranja od strane tih kompanija,” rekla je Sarah Gardner, direktorica neprofitne organizacije Heat Initiative, koja se bori za sigurnost djece na internetu. “Ovo su suđenja duhanskoj industriji naše generacije, i po prvi put obitelji diljem zemlje čut će izravno od čelnika tehnoloških divova kako su namjerno dizajnirali proizvode da ovisnost stvori kod naše djece.”

Tužba K.G.M. tvrdi da su tehnološki divovi namjerno osmislili svoje platforme kako bi bile ovisničke, unatoč upozorenjima o rizicima za mlade. K.G.M., tinejdžerica iz Kalifornije, počela je koristiti društvene mreže s deset godina, unatoč naporima majke da blokira pristup softverom trećih strana, navodi se u sudskim dokumentima. “Tuženi proizvode dizajniraju tako da djeca mogu zaobići roditeljski pristanak,” stoji u tužbi.

“Zavisni dizajn” Instagrama, TikToka i Snapchata, uz česte obavijesti, doveo je do kompulzivnog korištenja platformi, što je pratilo pogoršanje mentalnog zdravlja, tvrdi se u tužbi. Funkcije koje preporučuju druge korisnike za povezivanje “omogućile su i stvorile veze između maloljetne tužiteljice K.G.M. i potpunih nepoznatih osoba, uključujući predatore i druge koje u stvarnom životu nije poznavala.” Instagram i TikTok također su, tvrdi tužba, “ciljali” K.G.M. s depresivnim sadržajem te materijalom koji šteti samopoštovanju i slici tijela.

Na Instagramu je K.G.M. bila žrtva vršnjačkog nasilja i tzv. sextortiona, ucjene gdje počinitelj prijeti dijeljenjem eksplicitnih fotografija ako žrtva ne pošalje novac ili dodatne fotografije. Problemu je trebalo dva tjedna da ga Meta adresira, nakon što su prijatelji i obitelj K.G.M. masovno prijavljivali počinitelje, stoji u tužbi. “Svjesno i namjerno dizajniranje proizvoda, marketing, distribucija, programiranje i operativne odluke tuženih uzrokovali su ozbiljne emocionalne i psihičke štete K.G.M. i njezinoj obitelji,” navodi se. “Te štete uključuju, ali nisu ograničene na, opasnu ovisnost o njihovim proizvodima, anksioznost, depresiju, samoozljeđivanje i dismorfiju tijela.” Tužba K.G.M. jedan je od nekoliko vodećih slučajeva u većoj višedržavnoj parnici koja objedinjuje oko 1.500 slučajeva osobnih ozljeda zbog sličnih šteta nastalih korištenjem TikToka, YouTubea, Mete i Snapa.

Godine 2024., tadašnji američki kirurg general Vivek Murthy pozvao je Kongres na uvođenje upozorenja poput onih na duhanskim proizvodima, s obzirom na “krizu mentalnog zdravlja” mladih, što su također podržali državni odvjetnici. Pew Research Center prošle godine objavio je istraživanje prema kojem gotovo polovica američkih tinejdžera smatra da društvene mreže imaju “uglavnom negativan” utjecaj na njihove vršnjake.

No tehnološki lideri već godinama odbijaju ideju da društvene mreže štete mentalnom zdravlju mladih, ističući nedostatak konačnih istraživanja i naglašavajući koristi poput zabave i povezivanja s prijateljima. Također se oslanjaju na odredbu Section 230 američkog saveznog zakona koja ih štiti od odgovornosti za sadržaj koji objavljuju korisnici. Sutkinja Los Angeles Superior Courta Carolyn Kuhl, koja nadgleda slučajeve K.G.M., prošle je godine naglasila da bi porota trebala razmotriti doprinos dizajnerskih značajki platformi, poput beskonačnih feedova, šteti mentalnom zdravlju, a ne samo sadržaja.

Snap je ranije tvrdio da je Snapchat “dizajniran drukčije od tradicionalnih društvenih mreža — otvara se kamerom, ne feedom, i nema javnih lajkova niti metrika usporedbe.” Sigurnosne mjere za mlade uključuju roditeljske kontrole, upozorenja za sprječavanje sextortiona i mehanizme uklanjanja neprimjerenog sadržaja.

Meta je za CNN istaknula da tužbe “krivopredstavljaju našu tvrtku i rad koji svakodnevno provodimo kako bismo mladima osigurali sigurna i vrijedna iskustva online.” Meta je uvela “teen račune” s privatnim postavkama i ograničenjima sadržaja, roditeljske nadzorne alate te koristi umjetnu inteligenciju kako bi identificirala maloljetnike.

YouTube tvrdi da su optužbe “jednostavno neistinite” i ističe da je sigurnost i dobrobit mladih u središtu njihove politike, nudeći kontrolu roditelja, ograničenja za osjetljiv sadržaj i AI alate za identifikaciju maloljetnika.

TikTok nije odgovorio na upit. Njihove posljednje sigurnosne mjere uključuju zadane postavke privatnosti, onemogućavanje noćnih obavijesti te “vođenu meditaciju” za smanjenje skrolanja. Unatoč ovim naporima, mnogi roditelji i zagovornici tvrde da društvene mreže i dalje ne štite mlade korisnike. Sada će porota imati priliku odlučiti slažu li se s tim tvrdnjama.