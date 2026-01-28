Tesla gubi milijune zbog Muskovih političkih poteza

Kad su prošle godine dioničari Tesle odobrili dosad nezabilježeni paket naknada za Elona Muska vrijedan bilijun dolara, kladili su se na njegovu sposobnost da podigne cijenu dionica, ispuni poslovne ciljeve i učvrsti poziciju Tesle kao lidera u robotici i umjetnoj inteligenciji. No oni koji su vjerovali da će paket naknada navesti Muska da se u potpunosti distancira od političkog djelovanja koje je tvrtku dovelo u stanje previranja, prevarili su se.

U posljednjih nekoliko tjedana Musk je putem platforme X objavljivao kontroverzne stavove. Promovirao je tvrdnje konzervativnog aktivista o prevarama u dječjim ustanovama u Minnesoti, spekulirao o smrti Renée Good od strane službenika ICE-a tvrdeći da je riječ o samoodbrani, te izjavljivao da su bijelci „brzo nestajuća manjina”, a činilo se i da smatra da je Južna Afrika bila bolje mjesto za život tijekom apartheida. Ponavljano je upozoravao na navodni genocid bijelaca, koristeći retoriku bijelih supremacista. Musk je također naznačio da planira i dalje aktivno sudjelovati u politici, uključujući predsjedničke izbore u SAD-u 2026. godine.

Analitičari ističu da su politički angažman i Muskov javni profil odvojeni od njegovog rada u Tesli, no u praksi su se isprepleli do štete za tvrtku. Cijena Teslinih dionica pala je dok su javne izjave i korporativni skandali izazivali kontroverze, a ovog mjeseca tvrtka je objavila skroman godišnji izvještaj o isporukama vozila, što ukazuje na pad prodaje. Tesla je tako izgubila status svjetskog lidera u prodaji električnih vozila.

Kontinuirani problemi Tesle pokazuju širinu negativnih posljedica Muskovog političkog angažmana i potencijal da dugoročno naruši reputaciju brenda. Studija Sveučilišta Yale iz prošle godine procijenila je da je politička aktivnost Elona Muska Tesli mogla stajati više od milijun prodanih vozila.

Posebno vidljivo u Europi, nezadovoljstvo je raslo zbog Muskovih stavova i podrške krajnje desnoj stranci AfD. Prema izvještajima medija, prodaja Teslinih vozila u regiji značajno je pala, a u nekim državama u prosincu zabilježen je pad od oko 70 posto, unatoč tome što su prodaja električnih vozila u Europskoj uniji prošlog mjeseca nadmašila prodaju vozila na benzin.

Štetu za Muskovu globalnu reputaciju dodatno je ilustrirao hladan prijem na ovogodišnjem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je Musk izašao na pozornicu uz suzdržani pljesak. „To nije bio veliki aplauz”, komentirao je Larry Fink, izvršni direktor BlackRocka i investitor u Teslu, pozivajući publiku da „počnu ponovno”. Manje entuzijastična publika nakratko je zapljeskala.

Musk se suočava s izazovom da ponovno stabilizira Teslu i ispuni obećanja dioničarima, koji su posljednjih godina svjedočili stagnaciji tvrtke, posebno otkako je Musk krajem 2024. godine sve više uplovio u politiku. David Meier, stariji analitičar u tvrtki Motley Fool, smatra da je strateški fokus Tesle na autonomnoj vožnji i robotici obećavajuć, no strpljenje investitora se testira. „Moramo vidjeti konkretan prihod, moramo vidjeti novac. Jedno je pričati o tome, a drugo je kad se guma mora susresti s cestom”, rekao je.

Gene Munster iz Deepwater Asset Managementa ističe da investitori očekuju da Musk povremeno iznosi kontroverzne stavove. „To samo pokazuje koliko su ljudi sada otvrdnuli”, dodao je. Tesla i Musk nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom. Godinama su kupci birali Teslu ne samo zbog elegantnih i sportskih električnih vozila, nego i zbog misije tvrtke „ubrzati prelazak svijeta na održivu energiju”. No nakon što se Musk prošle godine pridružio Trumpovoj administraciji, Tesla je postala meta političkih protesta, vandalizma i nasilja.

Negativne posljedice očitovale su se u financijskim izvještajima: Tesla je u prvoj polovici 2025. zabilježila pad prihoda, profita i isporuka vozila, u razdoblju koje se poklapa s Muskovim angažmanom u Trumpovoj administraciji. Posebno je katastrofalan bio prvi kvartal 2025., pad profita od 71 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sukob s Trumpom dodatno je zakomplicirao situaciju. Do kraja godine Tesla se donekle oporavila, ali proizvodnja i isporuke još uvijek kasne za 2024., što pokazuje da potražnja i prodaja ostaju u padu.

Potraga za napretkom izvan tradicionalnog automobilske sektora široko je rasprostranjena. Prema ovogodišnjem izvještaju Barclaysa, temelji Teslinog poslovanja „ostaju izazovni”. Očekuje se da će američka prodaja u 2026. pasti, djelomično zbog ukidanja saveznih poreznih poticaja za električna vozila. Ukupni rast kompanije temelji se na ulaganju u robotiku i autonomna vozila.

No, kako Teslino automobilsko poslovanje podupire te ambicije, slabija prodaja može dugoročno naštetiti tvrtki koja je već pretrpjela posljedice Muskovog političkog angažmana. Tesla će kvartalni financijski izvještaj objaviti u srijedu, a očekuje se da će tada predstaviti i planove za 2026. Analitičari smatraju da će jedan od ciljeva biti osloboditi tvrtku tereta Muskovog političkog angažmana.

„Još uvijek postoji naslaga”, kaže Munster, misleći na učinke Muskovih političkih aktivnosti. „Tek smo šest mjeseci udaljeni od trenutka kada je napetost počela popuštati.” Predviđa da će se negativni utjecaj na brend postupno smanjivati, a investitori će pažljivo pratiti hoće li isporuke Teslinih vozila, pokazatelj prodaje, u 2026. ponovno rasti ili će pad potrajati.

Kad je Teslino upravno vijeće krajem prošle godine odlučilo zadržati Muska, predsjednica odbora Robyn Denholm predstavila je paket naknada od bilijun dolara kao nužan za motivaciju i fokusiranje Muska na kompaniju. „Iako Elon sigurno ima i druge interese, dokazao je da je njegova sposobnost nadmašivanja uobičajenih granica i ostajanja uspješnim u Tesli jedna od stvari koje ga čine posebnim”, napisala je Denholm.

„Ako ne stvorimo okruženje koje Elona motivira da postigne velike rezultate kroz pravedan plan naknada za učinak, riskiramo da odustane od izvršne pozicije.” Dioničari su prijedlog gotovo jednoglasno odobrili. Osim političkih utjecaja, Meier iz Motley Fool-a naglašava da dioničari žele vidjeti Muska fokusiranog: „Vjerujem da žele da se posveti radu i ne raziđe se u previše smjerova”, rekao je.