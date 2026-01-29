Oporba: Nakon Ćorića, što je iduće? Beroš ministar socijale?

Tijekom jučerašnje rasprave o razrješenju viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića i njegova imenovanja za potpredsjednika Vlade i novog ministra financija u sabornici je bilo više oporbenih zastupnika nego vladajućih, točnije HDZ-ovih. A od tih jedva 15-ak HDZ-ovih zastupnika obrana Ćorićeva povratka u Vladu pala je na pleća tom zadatku nedoraslih Pere Ćosića, kao šefa Odbora za izbor i imenovanja, te Marka Pavića. Oporba se razmahala u argumentaciji zašto itekako treba glasati za Ćorićevo razrješenje s pozicije u HNB-u i zašto nikako ne treba glasati za njegovo imenovanje ministrom financija, što će mu biti već četvrta ministarska pozicija. Pritom je oporba vrlo pedantno navodila sve afere (Vjetroelektrane Krš-Pađene, Plin za cent...), koje su Ćorića svojevremeno i koštale odlaska iz Vlade te "sklanjanja" u HNB.

– Ćorić nema ni znanje ni ugled kojima bi pridonio, ali ima slijepu poslušnost i odanost velikom vođi te specifična znanja o svim aferama u kojima je i osobno sudjelovao i koje idu do samog vrha. Ćorić je prije govorio da odlazi iz Vlade svojom voljom jer se umorio. Od čega se umorio? Od prodaje hrvatskih nacionalnih interesa Mađarima?!

Sve nas zanima – što je zapravo razlog Ćorićeva povratka u Vladu. Možda postoji neki Plenkovićev dug prema Ćoriću ili njegov prema Plenkoviću. Ćorić je reciklirani ministar. On će kao ministar biti puki izvršitelj jer Plenkoviću ne trebaju ljudi koji misle svojom glavom. Plenković je svojevremeno okrivio HNB za inflaciju, a sad viceguvernera tog istog HNB-a postavlja za ministra financija. Ćorić je jedan od grobara hrvatskih financijskih institucija i energetskih firmi. I on i Boris Vujčić su štetočine.

HNB je prodao 16 tona zlata kada je zlato bilo najjeftinije i Hrvatska je sad jedina zemlja u EU koja u svom trezoru nema ni grama zlata. Ćorić je HDZ-ova soda bikarbona ili švicarski nožić, on je Da Vincijev univerzalan čovjek. Ako su Marko Primorac i Tomislav Ćorić jednako dobri, zašto premijer onda Ćorića nije poslao u Bruxelles? Što je sljedeće, da nam Vilija Beroša ponudite za ministra socijale? Ćorićevim imenovanjem pokazuje se da Hrvatska više i nije država, nego poligon za recikliranje gorih od najgorih... – navodila je oporba, pri čemu su mostovci apelirali na "one časne zastupnike HDZ-a" da napokon dignu glavu i Plenkoviću kažu: "Pa ne može ovo više ovako, prijatelju!" Kako je Marko Pavić izjavio da je Ćorić "vrhunski ekonomski stručnjak", uz ushićenu opasku da HDZ idućih dana u Zagreb dovodi 20-ak lidera EU, oporba je njegov nastup ocijenila "egzaltacijom infantilnosti i kompleksom manje vrijednosti".