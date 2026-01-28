WhatsApp uvodi dosad najjače postavke za zaštitu podataka: Evo kako da ih aktivirate i nadmudrite hakere

WhatsApp pokreće nove "stroge postavke računa" (Strict Account Settings) koje dodaju još veću zaštitu od kibernetičkih napada. Značajka je osmišljena za osobe koje su pod visokim rizikom od napada, poput novinara ili javnih osoba, te automatski blokira privitke i medijske datoteke pošiljatelja koje ne poznajete, istodobno utišavajući pozive nepoznatih kontakata.

Nova postavka također ograničava i druge funkcionalnosti unutar aplikacije, uključujući isključivanje pregleda poveznica, limitiranje tko vas može dodati u grupu te blokiranje mogućnosti da osobe koje nemate u kontaktima vide vašu profilnu fotografiju, ''o meni'' detalje i online status. Iz WhatsAppa poručuju kako biste ovu opciju trebali uključiti samo ako mislite da biste mogli biti meta sofisticirane kibernetičke kampanje, dodajući kako većina ljudi nije cilj takvih napada.

WhatsApp već dugo nudi end-to-end enkripciju, a svoju je sigurnost dodatno pojačao nakon što su korisnici bili na meti špijunskog softvera Pegasus tvrtke NSO Group, koji je zlonamjernim akterima omogućavao pristup uređaju putem telefonskog poziva. Meta, krovna tvrtka WhatsAppa, kasnije je tužila NSO Group i dobila odštetu od 167,25 milijuna dolara. WhatsApp je također prošle godine zaustavio špijunsku kampanju usmjerenu na novinare i članove civilnog društva, piše The Verge.

Meta se trenutačno suočava s tužbom u kojoj se tvrdi da tvrtka i WhatsApp mogu pristupiti privatnim WhatsApp razgovorima. Andy Stone, Metin voditelj komunikacija, odbacio je te tvrdnje, izjavivši za Bloomberg kako je tužba ''neozbiljno djelo fikcije'', s obzirom na to da WhatsApp za enkripciju koristi protokol Signal.

Nove ''stroge postavke računa'' bit će dostupne korisnicima u sljedećim tjednima, a možete ih uključiti otvaranjem postavki WhatsAppa, odabirom opcije 'Privatnost', zatim dodirom na 'Napredno' i na kraju odabirom željene opcije. Iz WhatsAppa napominju da ovu značajku možete uključiti samo sa svog primarnog uređaja, a ne putem WhatsAppa za web.