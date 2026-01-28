Naši Portali
VRATA POLUOTVORENA

Merz zakočio planove Kijeva: Ukrajina ne može u EU već 2027., ali vrata ostaju otvorena

Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Zrinka Treščec/Hina
28.01.2026.
u 23:03

"To je uvijek moguće, ali tako brzo pristupanje jednostavno nije izvedivo", dodao je Merz. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je ponovio zahtjev za članstvom svoje zemlje u EU-u već 2027. godine.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u srijedu da pristupanje Ukrajine Europskoj uniji u skoroj budućnosti nije moguće. "Pristupanje 1. siječnja 2027. ne dolazi u obzir. To nije moguće", rekao je Merz nakon razgovora s koalicijskim partnerima u Berlinu.

Svaka zemlja koja se želi pridružiti EU-u mora prvo ispuniti kriterije iz Kopenhagena, a to je proces koji obično traje nekoliko godina, napomenuo je kancelar. Međutim, naglasio je da Ukrajina treba perspektivu koja utire put pristupanju na duže staze. "Ukrajinu možemo postupno približavati Europskoj uniji tijekom tog procesa."

"Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji jedno je od ključnih sigurnosnih jamstava ne samo za nas, već i za cijelu Europu", napisao je na platformi X nakon telefonskog razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom. "Kolektivna snaga Europe moguća je, napose, zahvaljujući sigurnosnim, tehnološkim i ekonomskim doprinosima Ukrajine", istaknuo je Zelenski.

Ukrajina EU Zelenski Merz

LJ
ljudemisi
23:42 28.01.2026.

Ukrajina se mora stabilizirati i očistiti od sveg šljama komunističkog, prorsukog naročito u pravoslavlju što najbolje vidimo i među nama koliko ološa iz propale srboslavije nam je ostalo, a najgore u medijima.

