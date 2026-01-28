Trump uzburkao duhove, Rubio ga morao braniti: 'Pokušat ćemo to učiniti bez medijskog cirkusa'

Državni tajnik Marco Rubio u srijedu je pred senatnim Odborom za vanjske poslove pokušao istodobno učiniti dvije stvari: smiriti tenzije nakon što je predsjednik Donald Trump uzburkao NATO idejom o kupnji Grenlanda, ali i prenijeti Trumpovu poruku da savez mora promijeniti svoj pristup.

Rubio je svojevrsni hod po žici pokazao tijekom ponekad napetog ispitivanja senatora, koji su ga pritiskali da popravi narušene odnose s Danskom i ostalim saveznicima. Taj je trenutak jasno pokazao kako Rubio, koji se ponekad smatra najproeuropskijim članom Trumpova tima, balansira između stava administracije „Prvo Amerika” i transatlantskih odnosa.

Napetosti između Europe i SAD-a porasle su početkom mjeseca nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem tarifa i tjednima odbijao isključiti mogućnost korištenja sile kako bi preuzeo autonomno dansko teritorij. Nakon toga se povukao, opisavši „okvir za razgovore” nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a, Markom Rutteom, u Švicarskoj.

Europski čelnici upozorili su da bi šteta mogla potrajati, no Rubio je ponudio optimističnu interpretaciju događaja. „Mislio sam da je važno i značajno što je predsjednik u svom govoru u Davosu vrlo jasno istaknuo da Sjedinjene Države neće koristiti silu niti vojnu prisilu”, rekao je Rubio u razgovoru sa senatorom Chrisom Coonsom (D-Del.). „Mislim da ćemo na kraju doći do dobrog rješenja.”

Sukobi između SAD-a i Europe dodatno su eskalirali početkom mjeseca kada je Stephen Miller, visoki Trumpov savjetnik, na CNN-u tvrdio da Grenland po pravdi pripada Sjedinjenim Državama te da ga administracija može zauzeti ako to želi. Trumpova neodređenost po tom pitanju dodatno je podgrijala napetosti, piše Politico.

Rubio je u srijedu naglasio da će se sada pitanje premjestiti u „vrlo profesionalan, izravan” diplomatski proces. „Pokušat ćemo to učiniti na način koji neće biti poput medijskog cirkusa svaki put kada se ti razgovori odvijaju, jer vjerujemo da to omogućuje veću fleksibilnost s obje strane kako bismo došli do pozitivnog ishoda”, rekao je.

Coons je kritizirao Trumpovu tvrdnju da SAD iz NATO-a malo dobiva, osporivši komentare koji dovode u pitanje ulogu savezničkih vojnika u Afganistanu. Senator je spomenuo nedavni posjet Danskoj, gdje je položio vijenac u čast danskim vojnicima koji su „služili, borili se i ginuli zajedno s Amerikancima”.

Rubio nije osporio danske žrtve, već je preusmjerio fokus na Trumpov temeljni argument da saveznici u NATO-u moraju preuzeti veći dio sigurnosnog tereta. „NATO se mora ponovno zamisliti”, rekao je Rubio. „Jedna od stvari koje smo objasnili našim saveznicima u NATO-u jest da Sjedinjene Države nisu usmjerene samo na Europu”, dodao je. „Imamo i obrambene potrebe u Zapadnoj hemisferi. Imamo obrambene potrebe u Indopacifiku. Možda smo najbogatija zemlja na svijetu, ali nemamo neograničene resurse.”