PROVOĐENJE ZAKONA O IMIGRACIJI

Trump upozorio gradonačelnika Minneapolisa: 'Može li mu netko objasniti da se igra s vatrom?'

VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
28.01.2026.
u 19:57

Promatrači i aktivisti u Minneapolisu rekli su da su imigracijske racije u posljednja 24 sata izgledale ciljanije i manje konfrontacijske

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u srijedu gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya da se „igra vatrom” nakon što je taj demokratski čelnik ponovio da njegov grad neće pomagati saveznim agentima u provođenju zakona o imigraciji, a sve to dan nakon što je predsjednik rekao da će njegova administracija „malo deeskalirati” situaciju u gradu.

Promatrači i aktivisti u Minneapolisu rekli su da su imigracijske racije u posljednja 24 sata izgledale ciljanije i manje konfrontacijske. Grad su potresli nemiri nakon što su savezni službenici usmrtili dvoje američkih državljana, uključujući subotnje ubojstvo medicinskog tehničara Alexa Prettija. Na društvenim mrežama u srijedu Trump je kritizirao Freya jer je rekao da grad neće provoditi zakone o imigraciji: „Može li mu netko iz njegova užeg kruga objasniti da je ova izjava vrlo ozbiljno kršenje zakona i da se on IGRA VATROM!”

Trump je zaprijetio prekidom financiranja saveznih država koje uključuju takozvana utočišta, a koja ograničavaju opseg suradnje sa saveznim imigracijskim vlastima. Kao odgovor na to Frey je na društvenim mrežama poručio: „Posao naše policije jest brinuti se o sigurnosti ljudi, a ne provoditi savezne zakone o imigraciji.” Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da su dvojica imigracijskih agenata koji su upotrijebili vatreno oružje u incidentu s Alexom Prettijem poslana na dopust u sklopu standardne procedure, objavio je Fox News.
zakon imigracija Donald Trump ICE Jacob Frey

krivousti
krivousti
21:29 28.01.2026.

Ovaj Frej je gotov, corka mu je garantovana...

arba_arba
arba_arba
21:03 28.01.2026.

Trump je gotov,

