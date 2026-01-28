Noćno obraćanje Zelenskog: 'Rusi pripremaju novi masovni napad'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se putem društvenih mreža upozorivši na ozbiljnu prijetnju novog ruskog vojnog udara. U sklopu svoga noćnog obraćanja javnosti poručio je kako sigurnosne službe raspolažu zabrinjavajućim informacijama. „Rusi pripremaju novi masovni napad, naša obavještajna služba to potvrđuje.”

Zelenski ističe da takvi potezi Moskve imaju šire političke posljedice te izravno potkopavaju međunarodne napore usmjerene prema smirivanju sukoba. „Sjedinjene Države, Europa i svi naši partneri moraju razumjeti kako to diskreditira diplomatske pregovore”, naglasio je, dodavši: „Svaki pojedini ruski napad to čini.”

The Russians are preparing a new massive strike – our intelligence indicates this. The United States, Europe, and all our partners have to understand how this discredits diplomatic talks. Every single Russian strike does. pic.twitter.com/1bKKXNeMwe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2026

Njegovo upozorenje dolazi u osjetljivom trenutku, s obzirom na to da se, prema dostupnim informacijama, novi trilateralni sastanak Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije planira održati u nedjelju.

Ipak, američki državni tajnik Marco Rubio ranije je potvrdio kako na tom susretu neće sudjelovati glavni izaslanici bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, koji su bili prisutni na prethodnom sastanku.