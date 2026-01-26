Bruxelles udara na WhatsApp: Meti prijete milijarde eura kazni

Europska unija je ovih dana još jednom pokazala da ne misli popuštati najvećim tehnološkim platformama. Meta i WhatsApp ulaze u novu fazu odnosa s Bruxellesom nakon što je donesena odluka da se WhatsApp Channels službeno tretira kao vrlo velika internetska platforma, uz bok Facebooku, Instagramu, X-u i TikToku.

To znači da će WhatsApp po prvi put u ovom obliku biti podvrgnut najstrožem režimu Digital Services Acta, zakona koji EU koristi kako bi natjerao digitalne gigante na veću odgovornost. Fokus pritom nije na privatnim porukama, koje su izričito izuzete, već na Channelsima, značajci u kojoj administratori mogu slati objave velikom broju pratitelja kroz feed, više nalik društvenoj mreži nego klasičnoj aplikaciji za dopisivanje.

Odluka nije došla iznenada. Meta je još u kolovozu sama prijavila da WhatsApp Channels ima oko 51,7 milijuna korisnika u Europskoj uniji, čime je pređena ključna granica od 45 milijuna aktivnih korisnika. Time je aktiviran mehanizam koji Bruxelles automatski primjenjuje na takozvane Very Large Online Platforms, piše Politico .

U praksi to znači da WhatsApp ima rok od četiri mjeseca da napravi procjenu sistemskih rizika i predstavi mjere kojima ih planira ublažiti. Riječ je o širokom spektru problema, od širenja ilegalnog sadržaja i dezinformacija, preko utjecaja na izbore i javnu raspravu, pa sve do pitanja temeljnih prava i mentalnog zdravlja korisnika.

Kazne u slučaju nepoštivanja pravila nisu simbolične. Digital Services Act predviđa novčane sankcije do 6 posto globalnog godišnjeg prometa, što za Metu predstavlja iznos koji se mjeri u milijardama eura. Upravo zato ova odluka ima težinu koja nadilazi sam WhatsApp, jer potvrđuje smjer u kojem se EU kreće u regulaciji digitalnog prostora.

Sve se to događa u trenutku kada pojedine države članice, poput Francuske, otvoreno raspravljaju o dodatnim ograničenjima društvenih mreža za djecu i mlade. Bruxelles tako šalje poruku da rast popularnosti platformi ne dolazi bez dodatnih obveza, osobito kada one počnu funkcionirati kao kanali masovne komunikacije. Iz Mete poručuju da su svjesni odgovornosti i da se već prilagođavaju. Glasnogovornik WhatsAppa Joshua Breckman naveo je kako Channelsi nastavljaju rasti u Europi i svijetu te da će kompanija razvijati sigurnosne i integritetne mjere u skladu s regulatornim očekivanjima i odgovornošću prema korisnicima.

Za WhatsApp, aplikaciju koja je dugo imala imidž zatvorenog i privatnog komunikacijskog alata, ovo je jasna promjena paradigme. Channelsi su je gurnuli bliže klasičnim društvenim mrežama, a s tim dolazi i veći nadzor. Bruxelles zasad ne skriva ambiciju da upravo na ovakvim slučajevima pokaže kako Digital Services Act nije mrtvo slovo na papiru, nego alat koji će se aktivno koristiti.