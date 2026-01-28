Naši Portali
'VELIK JE PROBLEM'

Hrvatski jezik na rubu umiranja

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
28.01.2026.
u 09:23

Nives Opačić: Mladima ne treba više od 200 riječi za komunikaciju

Ajmo napravit selfie za story", "Stavi hashtag #travel i #sunset", "Ona je full veliki influencer", neki su od primjera kako se u eri digitalizacije mijenja hrvatski jezik. Uz anglizme i pseudoanglizme često se javljaju kroatizirani engleski glagoli s domaćim nastavcima pa ćemo pročitati ili čuti: "On samo trola, ne shvaćaj ozbiljno", ​"Skrolam po feedu već sat vremena", "Prestani hejtati po komentarima" ili "Nemoj me stalkat po Instagramu". Na društvenim mrežama i u aplikacijama odavno su već udomaćene kratice kao što su LOL, FYI, GG ili ASAP. Iako rjeđe, pojavljuju se i domaće skraćenice poput nezz, pozz, fkt, ​lkn, bmk. ​Svaka platforma gradi vlastiti mikrojezik. Primjerice, "rječnici Instagrama" za hrvatske građane popisuju niz pojmova i kratica poput: IG – "Vidimo se na IG večeras" (Instagram) ili "Reach nam je loš, engagement isto". U hrvatski se pretaču riječi, ali i sintaksa engleskog jezika i mimo digitalnih mreža pa, primjerice, u sportskim komentarima na televizijama možemo čuti izraze poput "propustio je prigodu", "uzeo je skok", "pljačka lopte". Izmjene jezika idu i dalje od anglizama jer d​igitalna komunikacija ima svojstvo da potiče maksimalnu ekonomiju izraza: piše se malim početnim slovom i na početku rečenice i kod vlastitih imena, točke i zarezi se izostavljaju, a umjesto riječi i interpunkcije umeću emotikoni ili uskličnici.

Ključne riječi
nepismenost mladi Marko Alerić Nives Opačić hrvatski jezik

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
09:39 28.01.2026.

Koliko sam puta ukazao na pogrešku,a što sam dobio? Kartone.

DP
Dpejakovic2
09:32 28.01.2026.

S obzirom da televizija, novine govore i pišu na hrvatskom jeziku s primjesama istočnog jezika nije ni čudo.

CO
CommonSense
09:58 28.01.2026.

Od kada su maknuti lektori i "novinari" rade "masakar" jezika. Za pisani dio bio bi dovoljan i spell check ali ni to

