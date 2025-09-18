Medvjed iskopao desetke grobova u Rusiji i pojeo posmrtne ostatke, objavljena je i snimka

Medvjed je iskopao desetke grobova i pojeo posmrtne ostatke na groblju u Čeljabinskoj oblasti u Rusiji, prenosi vm.ru. Ministarstvo ekologije izdalo je dopuštenje za hvatanje medvjeda, a lovci su ga počeli tražiti. Prve informacije o incidentu objavljene su u ponedjeljak, 15. rujna.
A carrion-eating bear dug up dozens of graves and ate the remains of deceased #Russians at a cemetery in the Chelyabinsk region.... pic.twitter.com/o5TmLKpKgm— CMNS_Media⚔️ #Citizen_Media🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) September 15, 2025
Dana 9. rujna objavljeno je i kako je smeđi medvjed napao pčelinjak. Životinja je srušila električnu ogradu, uništila košnice te pojela med. Vlasnici su ojačali električnu ogradu nakon napada.U Zagrebu iscurila žuta tekućina, građani prijavili: 'Peku nas oči'
