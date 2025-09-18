Naši Portali
LOVCI GA TRAŽE

Medvjed iskopao desetke grobova u Rusiji i pojeo posmrtne ostatke, objavljena je i snimka

18.09.2025.
16:06

Ministarstvo ekologije izdalo je dopuštenje za hvatanje medvjeda

Medvjed je iskopao desetke grobova i pojeo posmrtne ostatke na groblju u Čeljabinskoj oblasti u Rusiji, prenosi vm.ru. Ministarstvo ekologije izdalo je dopuštenje za hvatanje medvjeda, a lovci su ga počeli tražiti. Prve informacije o incidentu objavljene su u ponedjeljak, 15. rujna.

Dana 9. rujna objavljeno je i kako je smeđi medvjed napao pčelinjak. Životinja je srušila električnu ogradu, uništila košnice te pojela med. Vlasnici su ojačali električnu ogradu nakon napada. 
U Zagrebu iscurila žuta tekućina, građani prijavili: 'Peku nas oči'
Ključne riječi
Rusija groblje medvjed

Komentara 1

Pogledaj Sve
JF
Jure_Francetić
17:10 18.09.2025.

Medo Brundo ne ponašaj se ludo !

