Ključni ukrajinski grad pred padom? Rusi koriste novu taktiku: 'Ne žele jurišati jer je to previše rizično'

Pokrovsk, ključno logističko čvorište u Donjecku, suočava se sa snažnim ruskim napadima dok ukrajinske snage očajnički brane grad od pokušaja opkoljavanja. Na sjeveroistoku, u blizini Kupjanska, ruske trupe koriste nekonvencionalne taktike, uključujući premještanje osoblja putem naftovoda, kako bi povećale pritisak na već opterećene ukrajinske resurse. Pokrovsk, grad s oko 60.000 stanovnika prije rata, stoji kao ključno prometno i željezničko čvorište u istočnoj Ukrajini. Rusija ga smatra "vratima Donjecka", a njegovo potencijalno zauzimanje ozbiljno bi ugrozilo ukrajinske opskrbne linije i ključne gradove poput Kramatorska i Slavjanska. Prema dr. Marini Miron, stručnjakinji za obrambene studije na King's Collegeu u Londonu, ruske snage primjenjuju taktiku postupnog opkoljavanja umjesto direktnih frontalnih napada. "Rusi ne žele jurišati na grad jer je to previše rizično i zahtijeva velike gubitke", izjavila je za Sky News. Umjesto toga, koriste drone za stvaranje "zone smrti" oko grada, otežavajući Ukrajini dostavu zaliha i evakuaciju trupa.

U posljednjih nekoliko tjedana, ruske snage su preuzele kontrolu nad većinom opskrbnih ruta oko Pokrovska, prema izvješćima Instituta za proučavanje rata (ISW). Ipak, ukrajinske snage su u kolovozu 2025. uspjele povratiti oko 26 km² teritorija u ovom sektoru, pokazujući otpornost unatoč teškim uvjetima. "Situacija je kritična, ali Ukrajinci se i dalje bore", dodala je dr. Miron.

Na sjeveroistoku, u blizini Kupjanska, ruske snage napreduju prema ovom strateškom gradu koji je već pretrpio značajna razaranja tijekom rata. Kupjansk, koji su ukrajinske trupe oslobodile tijekom protuofenzive u jesen 2022., ponovno je meta intenzivnih napada. Prema izvješćima ISW-a, Rusi su zauzeli sjeverne četvrti grada, koristeći neobičnu taktiku premještanja osoblja putem naftovoda kako bi izbjegli ukrajinsku detekciju. Ukrajinski Glavni stožer izvijestio je da je izlaz iz naftovoda pod njihovom kontrolom, a u gradu je u tijeku operacija protudiverzije, uključujući pretraživanje i napade na ruske snage.

"Ruski prodor prema Kupjansku vjerojatno je dio šire strategije Moskve za povrat izgubljenih teritorija ili stvaranje pregovaračkih aduta za buduće mirovne razgovore", objasnila je dr. Miron. Kupjansk, kao i Pokrovsk, ključno je logističko središte zbog svojih željezničkih veza, što ga čini prioritetom za obje strane.

U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa da zauzme "jasan stav" o sankcijama Rusiji i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. U ekskluzivnom intervjuu za Sky News, Zelenski je naglasio potrebu za snažnijom međunarodnom podrškom dok se Ukrajina bori s ograničenim resursima.

Situacija na fronti ostaje napeta, s obje strane zarobljene u borbi za stratešku prednost. Dok ukrajinske snage pokazuju izuzetnu otpornost, pritisak ruskih trupa i dalje raste, a ishod bitaka za Pokrovsk i Kupjansk mogao bi značajno utjecati na daljnji tijek sukoba.