Objavljeno vijesti danas: 134
DIO PROTUTERORISTIČKE ISTRAGE

Tri osobe uhićene u Engleskoj: Pomagali su ruskoj obavještajnoj službi?

U.S. President Trump's state visit to Britain
Foto: Isabel Infantes/REUTERS/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 14:58

Zapovjednik Dominic Murphy, čelnik protuterorističkog tima Metropolitanske policije, rekao je da policija bilježi "sve veći broj onih koje bismo opisali kao 'posrednike' koje regrutiraju strane obavještajne službe"

Dvojica muškaraca i jedna žena uhićeni su u Engleskoj jer se sumnja da su pomagali ruskoj obavještajnoj službi. Metropolitanska policija izjavila je da su privedeni u Essexu kao dio protuterorističke istrage. Muškarac star 41 godinu i žena stara 35 godina uhićeni su na adresi u Graysu, dok je 46-godišnjak uhićen na drugoj adresi.

Metropolitanska policija navela je da su osumnjičeni odvedeni u policijsku postaju u Londonu i zadržani prema Zakonu o nacionalnoj sigurnosti. Policajci su pretražili dvije adrese u Essexu, a tri osobe su puštene dok istraga traje, prenosi Sky News

Zapovjednik Dominic Murphy, čelnik protuterorističkog tima Metropolitanske policije, rekao je da policija bilježi "sve veći broj onih koje bismo opisali kao 'posrednike' koje regrutiraju strane obavještajne službe". 

Zapovjednik Murphy spomenuo je slučaj dvojice Britanaca koji čekaju izricanje presude nakon što ih je ruska skupina Wagner regrutirala za izvođenje podmetanja požara u skladištu povezanom s Ukrajinom u istočnom Londonu prošle godine. "Oni se suočavaju s potencijalno dugim zatvorskim kaznama", rekao je. "Iako, da bude jasno, današnja uhićenja nisu ni na koji način povezana s tom istragom."
Srbija pregovara s Rusijom o izgradnji prve nuklearne elektrane
Ključne riječi
uhićenja Engleska Rusija

