Medak: Čovjek s pendrekom vodi zdravstveni stožer; Aladrović: Ne postoje dvostruki kriteriji

Dok ugostitelji sve glasnije inzistiraju na relaksaciji mjera, vladajući šalju poruku da su mjere u Hrvatskoj već sad najblaže u Europi. Otvaranje ugostiteljskih objekata vruća je tema u Hrvatskoj već danima, a o njoj se večeras govorilo i u Otvorenom.

Marin Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja rekao je kako oni nisu protiv epidemiologa i struke i otvaranje samo da se otvori, ali mora se platiti.

- Mjere tko smije, a ne što se smije su problematične i od prvog dana su postavljene pogrešno. Imamo sustav koji je napravljen neprofesionalno. Čovjek koji je na čelu policije, čovjek s pendrekom vodi zdravstveni stožer. O čemu mi pričamo? Politika ne smije ulaziti u odluke stožera, a to se čitavo vrijeme radi, rekao je Medak.

Istaknuo je da su kafići zatvoreni i u Njemačkoj, ali kod njih se plaća 75 posto, a kod nas 25 posto.

Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike rekao je kako ne postoje dvostruki kriteriji, te da postoji jasno utvrđivanje kriterija što se s epidemiološke strane može, odnosno tko može, a tko ne može raditi.

>> VIDEO U Zagrebu je održan prosvjed ugostitelja i poduzetnika: Samo želimo raditi!

- Bitno je razdvojiti epidemiološki i ekonomski smjer. Kroz ovaj današnji prosvjed imali smo mješavinu kritika epidemioloških mjera i ekonomskih. Ako gledamo epidemiološke mjere, one su najblaže u Europi. Imamo jednu tendenciju pada broja zaraženih, hospitaliziranih i umrlih. Posljednje mjere su donesene s ciljem da u nekom, što kraćem vremenu, dođu brojke do te razine da relaksiramo ekonomiju, rekao je.

Nino Raspudić, saborski zastupnik Mosta kaže kako su ove mjere kao da zabranite igrati nogomet profesionalnim nogometašima, ali na Poljud i Maksimir mogu istrčati svi drugi i igrati koji nisu profesionalni nogometaši.

- Mene ne zanima što se događa Njemačkoj, već epidemiološko stanje kod nas. Problem je i nepovjerenje prema vladajućima i stožeru koje počinje kulminirati, rekao je Raspudić te dodao da su zastupnici u saboru tek nakon 10 mjeseci dobili prvo izvješće o učincima mjera.

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a rekao je kako se cijela njegova obitelj bavi i ovisi o ugostiteljstvu, te da razumije i da mu je poznato zašto su ljudi frustrirani i nezadovoljni. Istaknuo je kako osobno smatra da bi polako trebali relaksirati neke mjere, ali i da je zadovoljan što smo među zadnjima zatvorili ugostiteljstvo.

Vilim Ribić, predsjedatelj Gospodarsko-socijalnog vijeća rekao je da ljudi imaju pravo prosvjedovati, ali i istaknuo kako su ugostitelji i njihova radna mjesta važna, ali da su važniji životi građana.

- Stožer je napokon donio restriktivnije mjere, koje po mom mišljenju još uvijek nisu dovoljno restriktivne. U 9 i 10 mjesecu ljudi su umirali, i tada se strašno zakasnilo s mjerama i stožer je tu odgovoran. Neću zaboraviti kad je ministar Božinović rekao da pregovaraju s ugostiteljima kada su sve zdravstvene udruge, liječnička komora i znanstvenici slali priopćenja da se kasni s mjerama, rekao je.

Osvrnuo se i na komentare na internetu na račun njega i sindikata.

- Gospodarsko-socijalno vijeće ima tri partnera i predsjednici se rotiraju. Kao predsjedavajući dužan sam saslušati interese sva tri partnera i predložiti teme koje su od interesa za sve. Tragom Mostove inicijative sazvali smo inicijativu na drugu temu i dodali tu točku jer je važno pitanje. Tri partnera su donijela zajedničke zaključke, donijela zajedničku izjavu i kao predsjedavajući sam dužan to potpisati - rekao je Ribić.

Kazao je da time želi demantirati navode koji se pojavljuju na portalima te da komentari "izazivaju bol u stomaku svakog čestitog čovjeka".

- Apelirao bih na ministra: To što se piše o sindikalnim ljudima se mora zaustaviti. Pozivam na one komentare koji su puni mržnje. Nitko ne vidi to pljuvanje po sindikatima - rekao je Ribić.