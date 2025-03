Mate Janković osmislio jela za globalnu kompaniju Shell

Ako na Shellovim postajama poput Mokrica ili Rugvice te drugima širom Hrvatske za stajanja poželite i malo odmoriti te popuniti kalorijske rezerve, mogli biste to učiniti neočekivanim zalogajem. Onim koji potpisuje naš vjerojatno najpoznatiji chef Mate Janković. Coral Croatia, licencirani zastupnik svjetski poznatog brenda Shell, za svoje je odabrane postaje u Hrvatskoj odabrao upravo Matu Jankovića kao svojeg konzultanta i autora zalogaja za svoje kupce. I oni će moći probati burgere, hot-dogove ili sendvič s potpisom poznatog chefa.

- Trend ponude hrane u objektima uz benzinske postaje prisutan je, naravno, već dulje vrijeme, no činilo nam se da se radi o adekvatnoj ponudi, no gdje ima prostora za ponuditi nešto više. I to u obliku jela koja možda na ovakvim mjestima ne očekujete ili u kvalitetnijoj izvedbi jela koja su ondje već prisutna, rekao nam je Mate Janković za susreta i upoznavanja prije službene premijere za sada unikatne suradnje globalne energetske kompanije i poznatog hrvatskog chefa.

Za početak će se na odabranim postajama Shella nuditi burgeri, hot-dogovi i sendvič, a na postajama gdje nema dovoljno uvjeta za pripremu cijelog jelovnika hot-dogovi i sendvič. To je za početak, jer s vremenom, pogotovo kada nastupi ono toplije, jelovnik će se dopunjavati.

- Publika će sama odrediti koja su joj od jela interesantnija od drugih što je i jedini način da se stvori dugoročno održivi jelovnik, a uvodit ćemo i nove verzije naših burgera, hot-dogova i sendviča ali i sasvim nova jela za koja ćemo uočiti da će ih biti moguće jednakom kvalitetom pripremati na Shellovim postajama, kaže Janković.

Kakvi su burgeri prema zamisli Mate Jankovića ljubitelji tog jela već odavno znaju, jer vremenom je i po njima poznati chef odavno poznat. Njegov Institut za burgere vrlo je posjećeno mjesto na zagrebačkoj Trešnjevci, dok je na prošla dva Zagreb Burger Festivala upravo njegov burger bio proglašen najboljim od strane publike. Kaže kako su burgeri koji će se nuditi u Shellovim restoranima biti u tako ambiciozno postavljenom okviru, uz redovitu kontrolu kvalitete i izvedbe. Janković ima iskustva s ovakvim suradnjama, bio je konzultantom za dva domaća restoranska lanca.

- Ipak je ovo najizazovniji ovakav posao koji sam do sada imao. Jer, pripremati hranu koja će imati ravnomjernu kvalitetu na vrlo malom prostoru, nadam se i zbog potražnje vrlo visokom ritmu doista jest zahtjevno. Prošli smo s osobljem potrebnu edukaciju, sa Shellom prošli popise dobavljača koji mogu dugoročno opskrbljivati namirnicama jednake kvalitete da bismo dobili proizvod koji će odgovarati mojoj recepturi i kojima će se moći održavati standard koji će, vjerujem, dati tu razliku koju Shell kao veliki brend želi, rekao nam je Mate Janković.

Riječ je o hot dogu s debrecinkom, kajmakom i pečenim paprikama ili s hrenovkom, cheddar sirom, krastavcima i prženim lukom. Onda su tu i burgeri s karameliziranim lukom i cheddar sirom ili pancetom i cheddar sirom. Janković je osmislio i sendvič sa šunkom, sirom, sušenim rajčicama, garlic mayo umakom i pesto namazom. Prema našoj skromnoj ocjeni nakon kušanja, rekli bismo da za cijenu koja se traži za ova jela, a to je, recimo, ispod osam eura za burger, teško nešto slično možete dobiti negdje u Zagrebu. Burger je zaista moćan, dvije pljeskavice, dobro pripremljen, uredan, što je bitno pri ipak nešto bržem zalogaju nakon posjeta zbog brige o limenom ljubimcu. I podsjećamo, riječ je o jelu s potpisom poznatog chefa koji. Za manje od četiri eura dobije se sendvič u kojem je upravo sušena rajčica onaj detalj koji ga izdvaja od brojnih sličnih proizvoda koje nalazimo po sličnim lokacijama, ukusan je, sa sastojcima primijenjenim u dobroj mjeri da je lako jestiv a dovoljno zasitan.

- Jasno da mi je drago da je Shell upravo mene prepoznao kao adekvatnog partnera u ovom projektu. Riječ je o jednom od najvećih svjetskih brendova s kojim povezivanje nosi jednu posebnu težinu, ali isto tako i podizanje vlastitog profila kada je ta suradnja plodna i pozitivna. Normalno, ovdje postoje i neki rizici, riječ je o vrlo frekventnim mjestima gdje će publika jako brzo donijeti ocjenu je li nešto adekvatan proizvod. Ipak, već sam dobio neke poruke u kojima je hrana koju smo osmislili jako pozitivno ocijenjena, a svaka ocjena korisnika za mene ima posebnu težinu, kazao nam je Mate Janković potvrđujući kako je ponuda kvalitetne hrane u restoranima uz postaje već neko vrijeme izuzetno bitan segment poslovanja. Ovdje je Shell postavio jedan novi standard za koji su sigurni da će ih izdvojiti od vrlo aktivne konkurencije koja također ima visoke ambicije.