Janaf i MOL pomakli se s mrtve točke: Pregovaraju o dosad neviđenim količinama nafte

Prošli tjedan je u Budimpešti, iza zatvorenih vrata, održan sastanak predstavnika Janafa s vodstvom MOL Grupe. Kako doznajemo, konačno su s mrtve točke pokrenuti odnosi ove dvije kompanije i po prvi put je mađarska strana započela pregovore oko većih količina transporta nafte. Ključna tema sastanka, na kojem je Janaf predstavljao član Uprave Vladislav Veselica, bila je mogućnost značajnog povećanja količina nafte koje bi se u budućnosti transportirale JANAF-ovim naftovodnim sustavom do MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj. Po prvi put otvoreno se razgovaralo o potencijalnim količinama i do 11 milijuna tona godišnje, što predstavlja višestruko povećanje u odnosu na trenutačno ugovorene količine od oko 2 milijuna tona godišnje.

Razgovori su vođeni u svjetlu rastuće svijesti MOL Grupe o operativnim i strateškim rizicima oslanjanja na samo jedan pravac dobave nafte. Aktualna geopolitička nestabilnost, poremećaji na globalnim energetskim tržištima te iskustva iz proteklih godina dodatno su naglasili potrebu za diverzifikacijom opskrbnih ruta i izvora za mađarsku naftnu kompaniju, koja je nedavno dobila jednogodišnje izuzeće na američki embargo na rusku naftu.

Posebnu težinu cijelom procesu daje i europski regulatorni okvir. Prema planovima i političkim odlukama na razini Europske unije, od 2028. godine države članice trebale bi u potpunosti prestati koristiti fosilna goriva podrijetlom iz Ruske Federacije. U tom kontekstu dolazi do značajnih promjena postojećih energetskih tokova u srednjoj Europi, a JANAF se sve jasnije pozicionira kao pouzdan, tehnički provjeren i geopolitički stabilan alternativni pravac opskrbe.

JANAF je doznajemo spreman zaključiti ugovore na znatno višim razinama transporta od dosadašnjih te će tu spremnost i formalno iskomunicirati u nastavku pregovora s MOL Grupom. U konačnici mogućnost transporta tolike količine sirove nafte već je i ranije iskomunicirana nakon nekoliko uspješnih testiranja maksimalnog kapaciteta Janafa. Mađari su te pokazatelje uporno osporavali jer im je ekonomski interes i dalje putem Družbe uvoziti rusku naftu po dampinškim cijenama, paralelno vršeći pritisak na Janafovu cjenovnu politiku. Ovi pregovori predstavljaju pozitivan pomak u situaciji kada je privremeno zbog sankcija obustavljen transport nafte prema najvećem Janafovu kupcu - rafineriji srbijanskog NIS-a. Osim poslovnih, ovakva odluka ima i širi strateški značaj jer doprinosi jačanju energetske sigurnosti Hrvatske i partnerskih zemalja u regiji.

Pregovore s MOL-om grupom dugogodišnji menadžer tvrtke te član Uprave Janafa od 2020. Vladislav Veselica vodi kontinuirano već 14 godina, tijekom kojih je izgrađen visok stupanj profesionalnog povjerenja i razumijevanja. - Uvjeren sam da će profesionalno iskustvo, operativna stručnost i osobni kredibilitet omogućiti uspješan završetak pregovora i realizaciju ovog važnog iskoraka - izjavio je Veselica za Večernji list.

- Ovi razgovori predstavljaju i važan korak u dugoročnoj transformaciji JANAF-a iz klasičnog naftovodnog operatora u modernu energetsku kompaniju. Uz jačanje svoje transportne uloge, JANAF razvija i nove strateške projekte usmjerene na diverzifikaciju izvora opskrbe i povećanje otpornosti energetskog sustava, uključujući inicijative poput projekta Kazahstan.