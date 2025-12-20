Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SKUPO, A NAŠE

Zašto su hrvatska vina preskupa? Treba im veća konkurencija na policama

VL
Autor
Jelena Balog
20.12.2025.
u 19:10

Ugledna vinska brokerica piše o tome kako trgovački centri, iako Hrvatska ne proizvodi dovoljno vina, pretrpavaju police domaćim vinima, a sve se odražava na cijenu

Premda je godina globalno (ponovno) bila izazovna za vinare, hrvatska vinska industrija i sustav distribucije i dalje plešu istu koreografiju staru gotovo dva desetljeća. Dok se u javnosti zaziva tradicija, ponos i “dominacija” domaćih vina, realnost je mnogo oštrija. Trgovački centri i dalje slijede dobro poznatu, ali ne nužno uspješnu praksu – gotovo 90 posto polica u trgovinama popunjeno je hrvatskim bocama, dok tek mali dio preostale ponude čini uvozna roba.

Pitate se u čemu je tu problem? U tome što količine koje domaći vinari stvarno mogu proizvesti teško mogu pokriti toliki udio. Hrvatska već godinama bilježi pad površina pod vinogradima, starenje vinarske populacije i nedostatak radne snage, a i klimatski ekstremi dodatno smanjuju prinose. Drugim riječima, proizvodimo sve manje grožđa i sve manje vina, ali ponašamo se kao da smo vinska sila s neiscrpnim kapacitetima. 

Ključne riječi
cijene trgovina vinska industrija vino

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar AGRAM
AGRAM
19:43 20.12.2025.

Ima daleko boljih i ono najbitnije jeftinijih vina od naših. Naučeni smo još iz Juge da samo ona postoje. Zato se naša vina kupuju neznanjem.

ST
Starčević
19:33 20.12.2025.

isto je s maslinovim uljem.....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!