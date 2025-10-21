Je li ovaj 'non paper' razlog otkazivanja sastanka Trumpa i Putina u Budimpešti? Evo što je Rusija tražila SAD

Rusija je u privatnom dopisu poslanom SAD-u tijekom vikenda, poznatom kao "non paper", ponovila svoje prethodne uvjete za postizanje mirovnog sporazuma s Ukrajinom, tvrde dvojica američkih dužnosnika i osoba upućena u situaciju.

Prema jednom od američkih dužnosnika, dopis je ponovno istaknuo ruski zahtjev da Moskva preuzme kontrolu nad cijelom regijom Donbas u Ukrajini, stav koji praktički odbacuje ideju američkog predsjednika Donalda Trumpa da se bojišnice smrznu na postojećim linijama. Bijela kuća i rusko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom, piše Reuters.

Informacija o "non paperu" – diplomatskom terminu za neformalni dokument kojim jedna strana priopćuje svoj stav drugoj – pojavila se u trenutku kada predloženi summit između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti sve više dolazi u pitanje. Jedan dužnosnik Bijele kuće rekao je Reutersu u utorak da za taj sastanak trenutno "nema planova u neposrednoj budućnosti". Trump je u četvrtak razgovarao telefonom s Putinom, nakon čega je izjavio da bi se sastanak u Budimpešti mogao održati možda u iduća dva tjedna. Međutim, izgleda da do sastanka neće doći.

Na privatnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u petak, kako su izvijestili Reuters i drugi mediji, američki dužnosnici predstavili su ukrajinskom čelniku plan Kremlja prema kojem bi Ukrajina trebala odustati od Donbasa u zamjenu za male dijelove regija Zaporižje i Herson. Zelenski je odbio taj prijedlog, a Trump je potom javno izjavio da bi bojišnice trebale ostati na sadašnjim linijama.

Prema riječima jednog od dužnosnika, Rusija je u "non paperu" također ponovila svoj prethodni stav da u Ukrajinu ne smiju biti raspoređene trupe NATO-a kao dio bilo kojeg mirovnog sporazuma.