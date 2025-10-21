"Ne idi u Budimpeštu", poručio je Andrej Bezrukov ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ovaj bivši špijun Vanjske obavještajne službe Ruske Federacije (SVR) rekao je kako Britanci spremaju atentat na Putina, piše britanski Express. On je pozvao na hitnu promjenu lokacije predstojećeg sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Predložio je da se sastanak održi u Dubaiju, naglašavajući kako je jako zabrinut zbog odlaska Putina u Budimpeštu, međutim on nije naveo dokaze koji bi poduprijeli njegove tvrdnje o planiranju atentata.

"Cijeli mentalitet Britanaca strukturiran je tako da ako Putin ne postoji, onda nema problema...prvo, Rusija će se raspasti" izjavio je Bezrukov za rusku državnu televiziju, prenosi Express. Ustvrdio je kako vladajuća klasa u Londonu priprema atentat, jer je svjesna da Britanija možda uskoro neće više postojati. "Napokon, elita unutar nje, koja je bila vrlo, vrlo organizirana banda, sada gubi svoju moć, ne zato što loše radi, već zato što se zemlja sama tako drastično mijenja da se topi", zaključio je bivši agent. Inače, Bezrukov je bio špijun KGB-a i SVR-a, koji je radio kao agent "spavač" u Sjedinjenim Američkim Državama. Također je član Predsjedništva Vijeća za vanjsku obranu i politiku.