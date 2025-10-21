Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMATIČNO UPOZORENJE

Bezrukov: 'Britanci planiraju atentat na Putina'
VL
Autor
Laura Puklin
21.10.2025.
u 18:20

Ustvrdio je kako vladajuća klasa u Londonu priprema atentat, jer je svjesna da Britanija možda uskoro neće više postojati

"Ne idi u Budimpeštu", poručio je Andrej Bezrukov ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ovaj bivši špijun Vanjske obavještajne službe Ruske Federacije (SVR) rekao je kako Britanci spremaju atentat na Putina, piše britanski Express. On je pozvao na hitnu promjenu lokacije predstojećeg sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Predložio je da se sastanak održi u Dubaiju, naglašavajući kako je jako zabrinut zbog odlaska Putina u Budimpeštu, međutim on nije naveo dokaze koji bi poduprijeli njegove tvrdnje o planiranju atentata.

 "Cijeli mentalitet Britanaca strukturiran je tako da ako Putin ne postoji, onda nema problema...prvo, Rusija će se raspasti" izjavio je Bezrukov za rusku državnu televiziju, prenosi Express. Ustvrdio je kako vladajuća klasa u Londonu priprema atentat, jer je svjesna da Britanija možda uskoro neće više postojati. "Napokon, elita unutar nje, koja je bila vrlo, vrlo organizirana banda, sada gubi svoju moć, ne zato što loše radi, već zato što se zemlja sama tako drastično mijenja da se topi", zaključio je bivši agent. Inače, Bezrukov je bio špijun KGB-a i SVR-a, koji je radio kao agent "spavač" u Sjedinjenim Američkim Državama. Također je član Predsjedništva Vijeća za vanjsku obranu i politiku. 
Otkriveni detalji sastanka Trumpa i Zelenskog, evo što je donio ukrajinski predsjednik

Ključne riječi
rat u Ukrajini Mađarska Donald Trump Vladimir Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Varaždin: Gradonačelnik Bosilj komentirao navodno pogodovanje poduzetniku Gotiću
VARAŽDINSKI GRADONAČELNIK

Bosilj tvrdi da nije primio mito: 'Zašto Uskok neslužbeno novinarima daje netočne podatke? Radi li se o političkom progonu?'

Naglasio je da sudska praksa Vrhovnog suda kaže da priznanje suokrivljenika koji je dao korist osobi za koju je vjerovao da može posredovati nije dovoljna za osudu ako nema drugih dokaza, te da ako se korist daje zbog pogrešnog uvjerenja davatelja da osoba može utjecati na službenu osobu, a ta osoba nije ništa tražila ni obećala, nema kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Učitaj još