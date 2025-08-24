Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠEST OSOBA SUDJELOVALO

Masovna tučnjava u Koprivnici: Zaštitara gađali stolcem, dvojica teško ozlijeđena

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
24.08.2025.
u 20:48

Policija je uhitila šestoricu počinitelja. Protiv 33 i 36-godišnjaka podnijet će se kaznene prijave zbog sumnje na nanošenje teške ozlijede, a bit će predani pritvorskom nadzorniku

Šest je osoba sudjelovalo u subotnjoj ranojutarnjoj tučnjavi u koprivničkom ugostiteljskom objektu, a ishod toga su dvije teško ozlijeđene osobe, izvijestili su u nedjelju iz koprivničko-križevačke policije. Kako navode iz policije, u narušavanju javnog reda i mira u prostoru ugostiteljskog objekta sudjelovale su osobe iz koprivničkog područja u dobi od 20 do 36 godina.

Tijekom tučnjave udarali su se rukama, nogama i različitim predmetima. Posebno se ističe incident u kojem je 33-godišnjak bacio stolicu prema 62-godišnjem zaštitaru te ga ozlijedio, no zaštitar nije zatražio liječničku pomoć. U istom događaju 33-godišnjak je 20-godišnjaku nanio tešku ozljedu, dok je 36-godišnjak, prvo u objektu, a potom i na ulici napao 19-godišnjaka, udarajući ga rukama i nogama te ga teško ozlijedio.

Policija je uhitila šestoricu počinitelja. Protiv 33 i 36-godišnjaka podnijet će se kaznene prijave zbog sumnje na nanošenje teške ozlijede, a bit će predani pritvorskom nadzorniku. Troje sudionika, 20, 21 i 35-godišnjak, zbog narušavanja javnog reda i mira osuđeni su na prekršajnom sudu. U žurnom postupku 35-godišnjak je uvjetno osuđen na 30 dana zatvora uz zabranu posjećivanja ugostiteljskog objekta tijekom godinu dana.

Dvojica mlađih sudionika dobili su uvjetne kazne zatvora od 10 dana, s rokom kušnje od devet mjeseci i istom zaštitnom mjerom zabrane. Protiv 20-godišnjaka, koji je u sukobu teško ozlijeđen, također će biti podnesen optužni prijedlog za prekršaj protiv javnog reda i mira.
FOTO Okupili se brojni visoki uzvanici: Pogledajte tko je sve stigao u Barban
Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
1/30

Ključne riječi
policija tučnjava Koprivnica

Komentara 1

Pogledaj Sve
HH
Hrvoje Hrk !!
21:58 24.08.2025.

klasične pijane budale

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još