S PETKA NA SUBOTU

Velika policijska akcija: Samo u Zagrebu ispisano na stotine kazni u prvoj noći

23.08.2025.
u 14:08

Najveću koncentraciju alkohola imao je 22-godišnji vozač u Dubravi, kojemu je izmjereno 1,61 promila. Mladić je odmah isključen iz prometa.

Tijekom noći s petka na subotu zagrebačka policija provela je pojačani nadzor prometa i utvrdila čak 380 prometnih prekršaja. Akcija pod nazivom „Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu“ provedena je s ciljem povećanja sigurnosti na cestama, priopćila je PU zagrebačka.

Najčešća pogreška vozača i dalje je neprilagođena brzina – zbog toga je sankcionirano 186 vozača. Policija je kaznila i 54 osobe zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, dok je njih 13 zatečeno kako u vožnji koriste mobitel. Iz prometa je isključeno 16 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, a uz to je zabilježeno još 111 drugih prekršaja.

Najveću koncentraciju alkohola imao je 22-godišnji vozač u Dubravi, kojemu je izmjereno 1,61 promila. Mladić je odmah isključen iz prometa. Policija apelira na vozače da poštuju prometne propise i voze odgovorno. „S obzirom na broj utvrđenih prometnih prekršaja koristimo priliku te još jednom pozivamo sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Vozači, razmislite! Neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem propisa ugrožavate ne samo svoju sigurnost već i sigurnost te živote drugih sudionika u prometu“, poručili su iz PU zagrebačke.
Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se
