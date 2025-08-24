Napad u Povljani na Pagu: Ozlijeđena trojica stranih državljana, policija uhitila više osoba

U Povljani na otoku Pagu, napadnuti su strani državljani, zaposlenici kampa, od kojih su trojica lakše ozlijeđena, izvijestila je u nedjelju zadarska policija.
Dojavu o napadu policija je dobila u nedjelju ujutro, a kako se navodi, u događaju je sudjelovalo više osoba, među kojima i jedan hrvatski državljanin.
Napadu je prethodio verbalni sukob u ugostiteljskom objektu u Povljani. Više osoba privedeno je u policijske prostorije, a radi utvrđivanja svih okolnosti, nastavlja se kriminalističko istraživanje.
814 ŽRTAVA 2. SVJETSKOG RATA I PORAĆA
FOTO: Pogledajte tko je sve došao na posljednji ispraćaj i ukop žrtava iz masovne grobnice Jazovka
Provjerite jeste li među njima