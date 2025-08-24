Naši Portali
U TIJEKU JE KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

Napad u Povljani na Pagu: Ozlijeđena trojica stranih državljana, policija uhitila više osoba

Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava
Foto: Antonio Jakus/PIXSELL
VL
Autor
Andrina Luić/Hina
24.08.2025.
u 19:00

Napadu je prethodio verbalni sukob u ugostiteljskom objektu.

U Povljani na otoku Pagu, napadnuti su strani državljani, zaposlenici kampa, od kojih su trojica lakše ozlijeđena, izvijestila je u nedjelju zadarska policija.

Dojavu o napadu policija je dobila u nedjelju ujutro, a kako se navodi, u događaju je sudjelovalo više osoba, među kojima i jedan hrvatski državljanin.

Napadu je prethodio verbalni sukob u ugostiteljskom objektu u Povljani. Više osoba privedeno je u policijske prostorije, a radi utvrđivanja svih okolnosti, nastavlja se kriminalističko istraživanje.
