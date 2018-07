Plenković i Jandroković optimistični uoči utakmice, Marić ispričao vic

Na večerašnju utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Engleske, u Moskvu iz Zagreba navijači putuju od sinoć u šest čarter letova, a ukupno će otputovati oko 1500 navijača, rekla je novinarima na aerodromu glasnogovornica Zračne luke Lidija Capković.

"Prvi let je bio sinoć u 20,50, a zadnji, najveći, s 450 putnika, odlazi u 9,30 sati", kazala je Capković.

Među navijačima koji će bodriti vatrene u Moskvi su i premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, te ministri Marko Pavić i Zdravko Marić.

"Kao i svi vatreni i svi Hrvati, očekujem prolaz u finale," rekao je novinarima ministar Marić u Zračnoj luci.

"Ako mora na 11-erce, nek' i to bude. Najvažnije je da prođemo," rekao je Marić.

Iako neispavan, nasmijao je novinare kojima je ispričao kako je "sreo" Engleza i Francuza, Englez kaže da igraju večeras protiv Hrvata, a Francuz mu odgovara, koja slučajnost i mi igramo protiv njih u nedjelju.

"Hrvatska je u polufinalu, za vikend igramo finale, to je predivna stvar koja će sigurno imati reperkusije ne samo na duševno stanje Hrvata nego i na gospodarstvo.

Nema bolje promidžbe od ovoga", rekao je Marić, siguran u pobjedu.

"Gordan i ja smo uzeli obje verzije hrvatskog dresa za danas. Očekujem pobjedu, sjajnu atmosferu i još jednu veliku predstavu naših igrača i izbornika. Ovo je zaista ogroman dan za Hrvatsku, hrvatski sport i nogomet. Dva puta u 20 godina zemlja naše veličine je ušla u polufinale, to su uspjesi koje ćemo pamtiti generacijama. Nadamo se pobjedi i finalu. Važno je da pobijedimo, samo se to na kraju broji", rekao je Plenković.

Na pitanje planira li putovati u nedjelju u Moskvu na finale u slučaju večerašnje pobjede premijer je racionalno odgovorio:

"Polako, korak po korak. 'Ajmo prvo pobijediti, sve drugo se onda stigne riješiti do nedjelje".

Predsjednik Sabora podsjetio se na prvi nastup Hrvatske u polufinalu SP-a prije 20 godina u Francuskoj.

"Toliko dobro igraju i zrače pozitivnom energijom da očekujemo još jednu pobjedu. Bili smo '98 u polufinalu i to je ostalo svima nama trajno uklesano u sjećanje, pričali smo svojoj djeci o tome i njima je to izgledalo kao san. Sada gledam svog 11-godišnjeg sina i nevjerojatna je ta emocija koju svi dijelimo i vjerujemo u pobjedu. Neka budu i penali, glavno da dođemo do pobjede".