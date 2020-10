Oslobađanje Marasa sigurno nije dobra vijest za gradonačelnika Nove Gradiške

Što za obrane dvojice osumnjičenih gradonačelnik u aferi Janaf, HDZ-ovog Dražena Barišića i SDP-ovog Vinka Grgića, znači izlazak iz Remetinca njihovih osumnjičenika Tomislava Jelisavca i Zvonka Marasa, za sada se može samo nagađati. No to sigurno nije dobra vijest ni za Barišića ni za Grgića jer su Jelisavac i Maras iz Remetinca pušteni na zahtjev USKOK-a, a nakon što su nadopunili svoje obrane.

Dosadašnja praksa pokazala je da se iz Remetinca u ovako ranoj fazi postupka, dok jednomjesečni istražni zatvor nije istekao, izlazi samo ako priznaš krivnju i pojasniš sve okolnosti pod kojima si počinio ono za što te se sumnjiči. I po čijem nalogu. A baš to posljednje je nezgodno i za Barišića i za Grgića. Jer Jelisavac je direktor VG Vodoopskrbe koji je Barišića u tajno snimljenim razgovorom nazivao šefom, te se zajedno s njim, kako se sumnja, nalazio s Krešem Petekom. Petek je htio dobiti posao oko pročišćivača otpadnih voda u Velikoj Gorici, a USKOK ga sumnjiči da je uz pomoć Barišića i Jelisavca osigurao da mu ponuda bude 20 milijuna kuna niža od ponude konkurentske tvrtke.

Video: Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istražitelji su zabilježili njihove brojne kontakte, a snimljeni su i kako se nalaze po raznim restoranima. U nekom trenutku Petek je za Jelisavca kazao " da se uplašio", jer je očito bio svjestan da radi nešto što ne smije. Grgić je u još nepovoljnijoj situaciji od Barišića, jer je Maras prema tvrdnjama USKOK-a bio posrednik između njega i Peteka. Drugim riječima on je pomogao Peteku da dođe do Grgića, pa zasigurno puno zna i o Grgiću, ali i o Petekovim poslovima. Maras je u inkriminiranom periodu bio osnivač i odgovorna osoba društva Solarna tehnologija, d.o.o., a riječ je o tvrtki koja se bavi eksploatacijom izvora obnovljive energije. Sumnjiči ga se da je zajedno s Petekom sudjelovao u namještanju natječaja, kojim je Petekovoj tvrtki omogućeno da dobije posao izgradnje Solarne elektrane BISOL u Novoj Gradišci.

Petek ga često kontaktira tijekom ožujka 2020. pa ga Maras jednom prigodom pita:

- Koje vrijeme da ugovorim s čovjekom?

Čovjek je prema sumnjama USKOK-a Grgić, a dogovor se odnosi na ručak, nakon kojeg je Petek bijesan jer iz tajno snimljenih razgovora ispada da je on taj koji mora, kako se sumnja, Grgiću platiti 100.000 kuna. Grgićevo ime se u tim razgovorima ne spominje, no spominje se suma od 100.000 kuna, a kasnije je snimljen i razgovor između Peteka i Grgića u kojem se oni dogovaraju gdje i kada da se nađu. Kako je to doba karantene, Grgića brine što se sastaju na parkiralištu "jer je on ipak gradonačelnik i netko bi ga mogao snimiti".

Maras je s Petekom komunicirao i tijekom veljače kada mu je rekao " da se trebaju u Zagrebu naći s njihovom čovjekom". Petek tada protestira i kaže da "ima i u Ivaniću restorana", no Maras mu replicira da je dogovoreno da se nađu u "centru da mu bude blizu".

- A di on uopće ide - zanima Peteka.

- U Saboru je - odgovara mu Maras.

- On je saborski zastupnik - zaključuje Petek, što mu Maras potvrđuje.

Video: Dražen Barišić i Vinko Grgić dovedeni pred suca istrage zbog afere Janaf

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Do tog sastanka je očito i došlo jer je Petek koji dan kasnije zvao Ivu Šuler, također osumnjičenu, te dok je s njom razgovarao o projektu reciklažnog dvorišta u Novoj Gradišci se istovremeno obratio osobi koja je s njim sjedila u društvu te je upitao:

- Gradonačelniče, je l' to sad gotovo...

Prema sumnjama istražitelja, Maras je bio važna karika oko dogovaranja namještanja natječaja jer je snimljen kako Peteku govori da je "najbolje da kriterije dogovore zajedno", što je na koncu rezultiralo time da su, kako tvrde istražitelji, i prije izrade ponude i utvrđivanja cijene imali 30 bodova više od ostalih tvrtki koje su se javile na natječaj.