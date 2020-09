Izbaci li HDZ Barišića, upitna mu je parlamentarna većina

Kada je početkom lipnja u okviru USKOK-ove istrage određen pritvor bivšoj kninskoj gradonačelnici i državnoj tajnici Josipi Rimac, HDZ ju je promptno isključio iz svojih redova. Takav potez bio je očekivan budući da je Andrej Plenković danima prije govorio da bi takva sudbina trebala snaći sve uključene u aferu Vjetroelektrane. Obrazlagao je tada kako je HDZ privržen borbi protiv korupcije i kako ne želi da neodgovorno ponašanje pojedinaca šteti ugledu stranke među biračima.

Kako izaći iz Remetinca

Nultu stopu tolerancije Plenković i drugi HDZ-ovi dužnosnici naglašavaju i ovih dana, kada je u pritvoru zbog sumnji u pogodovanje završio njihov gradonačelnik Velike Gorice i saborski zastupnik Dražen Barišić, no hoće li i on biti izbačen iz stranke veliko je pitanje. U HDZ-u se o tome još nije razgovaralo niti su se stranačka tijela sastajala tijekom vikenda, no svi su svjesni da bi se drukčiji pristup u Barišićevu slučaju mogao tumačiti kao dokaz da je isključenje Josipe Rimac služilo tek kao predizborni trik. Problem je, međutim, puno složeniji od činjenice da su parlamentarni izbori za nama. Puno je vjerojatnije da HDZ-ovo taktiziranje proizlazi iz bojazni da bi mu Barišić vrlo brzo mogao stvoriti probleme u održavanju parlamentarne većine koja broji minimalnih 76 zastupničkih ruku.

Potencijalne probleme s većinom stranka je privremeno prevladala tako što je Barišić svoj zastupnički mandat stavio u mirovanje, no on se mandata nije do kraja odrekao, iako su stranački dužnosnici javno zazivali takav scenarij. Ako poželi, pritvoreni zastupnik mandat može ponovno aktivirati po proteku roka od šest mjeseci propisanog izbornim zakonom, a izbaci li ga se u međuvremenu iz HDZ-a, u Saboru se više ne bi bio dužan držati stranačke stege.

VIDEO Dražen Barišić i Vinko Grgić dovedeni pred suca istrage zbog afere Janaf

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U stranci su svjesni ove opasnosti i zato se još uvijek nitko ne usuđuje procjenjivati kakva će na kraju biti sudbina Barišićeva članstva u HDZ-u. Naši sugovornici procjenjuju tek da će se o tome razgovarati na sjednici Predsjedništva i Središnjeg odbora, koja bi se trebala održati do kraja tjedna.

A Barišić je, baš kao i SDP-ov zastupnik i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, od subote poslijepodne novi stanovnik zagrebačkog Remetinca. Obojica su tamo završila kao osumnjičenici u aferi Janaf nakon što im je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. U Barišićevu slučaju treba se ispitati 40, a u Grgićevu 19 svjedoka. Ovisno o tome koliko će USKOK brzo ispitati te svjedoke, njih bi dvojica u Remetincu vjerojatno trebala provesti mjesec do dva. Međutim, za obojicu je problem opasnost od ponavljanja djela, jer su djela za koja ih se sumnjiči povezana s funkcijama koje obnašaju. Drugim riječima, ako žele izaći iz Remetinca što prije, onda više ne mogu biti gradonačelnici jer, dok god su gradonačelnici, prema stavu USKOK-a, a očito i trenutačnom stavu suda, opasnost da će ponoviti djelo postoji. Izlaz iz te situacije je ostavka, koju je Grgić, prema najavama njegova odvjetnika Zorana Mataića, spreman dati ne samo iz procesnih nego i iz, kako je Mataić kazao, moralnih razloga. Grgić je podnošenje ostavke na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške već najavio pa će se to vjerojatno dogoditi idući tjedan. Što se tiče Barišića, prema riječima njegova odvjetnika Igora Cišpera, on o ostavci do određivanja istražnog zatvora nije razmišljao. No kako se sada situacija promijenila, Barišić bi o tome mogao razmisliti.

Novi čelnik Janafa

Njih dvojica nisu prvi gradonačelnici ili župani koji su tijekom svojih mandata završili u pritvoru. Milana Bandića i Marinu Lovrić Merzel u sličnoj je situaciji iz Remetinca svojim odlukama izvukao Ustavni sud, dok je Ivan Čehok svojedobno dao ostavku na mjesto gradonačelnika Varaždina pa potom iz Remetinca izašao uz jamčevinu.

Kad je riječ o predsjedniku uprave Janafa Draganu Kovačeviću, iz Banskih dvora poručuju da neće ostati na svojoj funkciji. - Poduzet će se svi nužni potezi da društvo funkcionira te će u zakonskoj proceduri biti imenovan novi predsjednik uprave - kazali su nam iz Vlade, koja razrješenje šefa uprave po proceduri predlaže Nadzornom odboru Janafa.

GALERIJA Velika Gorica: Pretres obiteljske kuće gradonačelnika Dražena Barišića