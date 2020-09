'Barišić je uštedio novac, kako će USKOK dokazati da je nanio neku štetu?'

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koji brani gradonačelnika Velika Gorice Dražena Barišića izjavio je kako će tijekom ovog tjedna s njime razgovarati o mogućoj ostavci na mjesto gradonačelnika.

"Što ćemo odlučiti, vidjet ćemo. Ne žurimo nigdje jer je Barišiću određen određen istražni zatvor i zbog utjecaja na svjedoke, a ima 40-ak svjedoka. S tom radnjom ne treba žuriti. Nisam ovdje da se bavim njegovim moralnim razlozima, ali u ovom trenutku njegova ostavka ne bi imala bitne pravne reperkusije", kazao je u RTL-u Danas.

Objasnio je da se Barišića ne tereti za pribavljanje imovinske koristi.

"Njega se tereti zapravo da je pogodovao svojim utjecajem prvoosumnjičeniku, gospodinu koji je imao tvrtku, da dobije, odnosno da na natječaju da 30 milijuna kuna povoljniju ponudu od sljedećeg najboljeg ponuđača", objasnio je Pavasović Visković i dodao: "To na prvu zvuči nelogično i to je nelogično jer je na taj način ušteđen određen javni novac. Bit će vrlo interesantno što će se događati u postupku i kako će USKOK dokazati da je tako što je uštedio neki novac nanio neku štetu i nekome nezakonito pogodovao".

Smatra da je pucanje mjera, koje se dogodilo i u ovom slučaju, problem za državu i sigurnosni sustav.

"To je nešto što možemo ocijeniti sramotnim i lošim. O mjerama zna relativno mali broj ljudi i uvijek treba krenuti metodom eliminacije. Na sudu par ljudi zna za te mjere i ukoliko bi mjere procurile sa suda to bi se dogodilo u prvom mjesecu trajanja tih mjera, a ne nakon godine dana. S USKOK-om je ista stvar. Možda troje ili četvero ljudi na državnom odvjetništvu zna za postojanje mjera pa je teško povjerovati da bi netko, nakon što godinu dana zna za mjere, se odlučio nekome dojaviti. Ista stvar je i s policijskom operativom. Ljudi koji to provode, opet je to uzak krug. Meni se čini da iz te tri institucije ne curi. Čini mi se da curi iz nekih političkih krugova zbog nekakvih političkih interesa", kazao je.

Objasnio je i razliku između pucanja mjera u ovom slučaju i onom Josipe Rimac.

"Kod Josipe Rimac je to jasno. Tamo se dogodilo pucanje mjera i dogodila se akcija koja bi sasvimtrajala još nekoliko mjeseci. Prekinuto je nešto što je tek trebalo uroditi nekakvim plodovima za DORH. Ovdje ne znam jesu li mjere pukle. To do kraja nije jasno. Puno je spekulacija, a malo podataka na kojima možemo temeljiti neki stav", kazao je.

Komentirao je i činjenicu da u medije izlaze mnogi detalji iz istrage. "Posao novinara je da istražuju, saznaju i objavljuju. Istraga nije tajna nego je nejavna. Sam čin da se objavi nešto što je vezano za to ne radite nikakvo zlo ili kazneno djelo. A druga stvar je da se kazneni postupci ne vode kroz medije. Još ne znam da je netko osuđen zato što je u novinama netko nešto pisao ili nije pisao. Osobe su osuđene zato što je bilo dokaza ili nije bilo dokaza", kazao je.

O Milanovićevoj izjavi da su uhićenja trebala uslijediti čim je dano mito od 1,9 milijuna kuna ustvrdio je da ima logike.

"Koliko god njegovo pitanje bilo logično i imalo svoj legitimitet, ima i druga strana. Legitimno je i od strane organa progona da puste tu akciju da vide tko će sve u te mjere ući i što će se dalje događati", zaključio je.

