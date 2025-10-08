Manekena koji je u policijskom pritvoru 20 puta izbo policajca terete i da je zatočio tri osobe kojima je prijetio tražeći novac

Protupravno oduzimanje slobode, iznuda, krađa, prijetnje.... djela se koja se stavljaju na teret 40-godišnjaku, 52-godišnjaku i Marinu M. (32), bivšem manekenu i influenceru, koji uz hrvatsko ima i državljanstvo BiH. On je inače pod istragom i zbog teškog pokušaja ubojstva policajca (60) kojeg je ljetos napao i izbo u policijskom pritvoru, nakon čega je pokušao pobjeći. Događaji zbog kojih je ga je ODO Split optužio u optužnici podignutoj protiv njega te dvojice njegovih suoptuženika prethodili su pokušaju ubojstva 60-godišnjeg policajaca. Prema optužnici, trojka se tereti da je 11. srpnja u jednom unajmljenom apartmanu protupravno zatočila tri osobe, s kojima su, kako kaže tužiteljstvo, imali narušene odnose.

Tereti ih se da su fizički napali tri žrtve, nakon čega su im onemogućili kretanje i to tako da su im vezali ruke i noge. Marin M. i 40-godišnjak terete se da su žrtvama pokazivali oružje i prijetili im, tražeći ih da postupe onako kako optuženici traže. Prema optužnici, Marin M. se tereti da je prijeteći pištoljem jednoj od žrtava tražio da nabavi i preda mu veći iznos novca. Strahujući za svoj život, žrtva je nazvala sebi blisku osobu, od koje je tražila novac. No kako žrtva ipak nije uspjela nabaviti novac, Marin M. je žrtvu zatražio da mu preda dokumente i ključeve svog motocikla, što je žrtva strahujući za svoj život i učinila.

Nakon toga su optuženici žrtve pustili na slobodu, dok su motor zadržali. Nadalje, 40-godišnjak i 52-godišnjak se terete da su u srpnju 2025. protupravno zatočili jednu od ranije spomenutih žrtva od koje su tražili da im pribavi određeni iznos novca. Pri tome su žrtvi prijetili oružjem pa je ona pribavila i predala im novac. Prema optužnici, 40-godišnjak se tereti i da je u svibnju 2025. iz zaključanog prostora jednog trgovačkog društva uzeo i zadržao alat vrijedan 1600 eura.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se 52-godišnjaku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Što se tiče Marina M., on je u istražnom zatvoru zbog teškog pokušaja ubojstva policajca kojeg je 25. srpnja oko 22 sata izbo više od 20 puta. Marin M. bio je uhićen u noći na 25. srpnja i to nakon što je za njim bila raspisana potraga zbog ranije spomenutih prijetnji i protupravnog oduzimanja slobode. Bio je u policijskom pritvoru te je u nekom trenutku zatražio da ide u WC.

Dok ga je 60-godišnji policajac vodio do WC-a, uspio se nekako dokopati oružja kojim je napao i izbo policajaca. Zadao mu je ubodno-rezne rane po vratu, licu, lopaticama, predjelu trbuha i prepona. Nakon toga je s onesviještenog i krvavog policajca skinuo košulju, odjenuo je i pokušao pobjeći iz zgrade policijske uprave na Trgu Hrvatske bratske zajednice u Splitu. No u tome su ga spriječili drugi policajci.