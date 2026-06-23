Turist pokazao što je dobio za samo tri eura, komentari odmah planuli: 'Zašto bih onda ljetovao u Hrvatskoj?'

Fotografija jednostavnog doručka iz španjolskog Alicantea posljednjih je dana izazvala raspravu na društvenim mrežama. Na objavi koja se proširila Redditom vidi se kombinacija kave i sendviča s pršutom za svega tri eura. Objavu je podijelio korisnik kojem prijatelj tijekom odmora u Španjolskoj redovito šalje fotografije lokalnih cijena. Ono što je krenulo kao obična usporedba brzo se pretvorilo u žustru raspravu o tome nude li hrvatske turističke destinacije dovoljno za novac koji gosti izdvajaju.

Brojni korisnici odmah su povukli paralelu s hrvatskom obalom. Neki su kroz šalu poručili da bi se za tri eura u pojedinim turističkim središtima danas teško moglo dobiti više od čaše vode, dok su drugi upozoravali da pojedinačni primjeri ne mogu predstavljati stvarnu sliku cijelog tržišta. Dio sudionika rasprave smatra da Hrvatska posljednjih godina gubi cjenovnu prednost u odnosu na druge mediteranske zemlje. Prema njihovom mišljenju, turisti danas za sličan ili manji iznos mogu pronaći kvalitetan smještaj i sadržaje u Španjolskoj, Grčkoj ili Portugalu.

S druge strane, mnogi ističu da se hrvatska ponuda ne može svesti samo na cijene. Kao glavne prednosti navode sigurnost, prirodne ljepote, čisto more, uređene plaže te povijesne gradove koji privlače milijune posjetitelja svake godine. Jedan korisnik naveo je kako je s obitelji dva ljeta zaredom boravio na hrvatskim otocima te za desetodnevni all inclusive odmor izdvojio oko 1.600 eura, što smatra prihvatljivom cijenom. Smatra da problem nije hotelski smještaj, već ograničen izbor povoljnijih restorana i ugostiteljskih objekata izvan hotelskih kompleksa.

U raspravu se uključio i Hrvat koji već godinama živi u Kanadi te često putuje svijetom. Istaknuo je kako Hrvatsku smatra jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija u Europi, posebno zbog kvalitete usluge i dobre komunikacije na engleskom jeziku, što je, prema njegovu iskustvu, u nekim dijelovima Španjolske još uvijek izazov.

Svoje iskustvo podijelio je i putnik koji se nedavno vratio iz Alicantea. Ispričao je da je povratnu avionsku kartu iz Zagreba, uključujući predanu prtljagu, platio oko 100 eura. Smještaj u hotelu s četiri zvjezdice i doručkom stajao ga je oko 120 eura po noćenju, dok je bogat pladanj pršuta, sireva, kruha, krumpirića i sangrije za više osoba platio 30 eura. Ipak, upozorio je da ni španjolske turističke destinacije nisu imune na rast cijena. U najposjećenijim dijelovima grada cijene pića dosežu između 4,5 i 9 eura, pa razlike nisu uvijek toliko velike koliko se na prvi pogled čini.

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