Prijedlog političara iz susjedne države razveselio bi sve radnike: 'Povećava se zadovoljstvo zaposlenih'

Klub zastupnika Demokratske Crne Gore predao je u skupštinsku proceduru Prijedlog dopune Zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno, u cilju daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori, pišu Vijesti.

Zastupnik Demokrata, Duško Stjepović, priopćio je da će to zakonsko rješenje značiti da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti i službeno produženi vikend jednom mjesečno. - U Zakonu o radu poslije članka 76 dodaje se novi članak 76a koji glasi: “produženi vikend jednom mjesečno“. U tjednu koji prethodi posljednjem vikendu u mjesecu, zaposleni ima pravo na neradni petak, odnosno na odmor od 24 sata koji se koristi u petak, a kojem se dodaje odmor iz članka 76 ovog zakona, i koristi se neprekidno- rekao je Stjepović na konferenciji za novinare.

Kako je priopćio Stjepović, ovo rješenje predstavlja moderan i odgovoran iskorak u sferi radnih prava, usmjeren na očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja zaposlenih, jačanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kao i stvaranje uvjeta za veću motiviranost i produktivnost na radnom mjestu.

- Suvremena istraživanja potvrđuju da duži periodi odmora doprinose smanjenju stresa i profesionalnog sagorijevanja, povećavaju zadovoljstvo zaposlenih i pozitivno utječu na efikasnost rada. Zato smatramo da je država dužna nastaviti sa unaprjeđenjem standarda radnih prava i prati suvremene trendove organizacije rada - poručio je Stjepović.

Klub zastupnika Demokrata ističe da predložena mjera može imati i značajne društvene i ekonomske benefite kroz jačanje obiteljskih veza, veće sudjelovanje građana u kulturnim, sportskim i društvenim aktivnostima, kao i dodatni poticaj domaćem turizmu i lokalnoj privredi. Zakonsko rješenje predali su u proceduru, ali kao i svaki put do sada kada je bila riječ o drugim rješenjima koja su proizvod njihove zakonodavne inicijative, spremni su ga sa koalicijskim partnerima iz vlasti unaprijediti i zajedno napraviti taj moderan iskorak na polju prava radnika.