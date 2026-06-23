Amerikanci su u 'ratnom načinu rada': U tvornicama GM-a i Forda kreće proizvodnja oružja

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će američki automobilski divovi General Motors i Ford uskoro početi proizvoditi oružje, uključujući protuzračne rakete Patriot i krstareće rakete Tomahawk, dok Washington ubrzava napore za proširenje svoje obrambene industrijske baze. U razgovoru s novinarima u Bijeloj kući u ponedjeljak, Trump je rekao da se proizvođači automobila pripremaju za prenamjenu nekorištenih tvorničkih kapaciteta i da su već postigli sporazume o proizvodnji proizvoda povezanih s raketama.

- Gradimo mnogo tvornica diljem zemlje. Razgovaraju s General Motorsom i Fordom. Koliko znam, General Motors je vrlo zainteresiran za ovu inicijativu i mogao bi ponovno otvoriti nekoliko tvornica - rekao je Trump. Ovaj potez dolazi usred izvješća da je Pentagon u razgovorima s velikim proizvođačima automobila kao dio šireg napora za brzo povećanje proizvodnje oružja. - Imamo puno oružja, ali uvijek želimo osigurati da održavamo još veće zalihe - dodao je, piše Kyiv Post.

Prema Wall Street Journalu, ministar obrane Pete Hegseth opisao je taj napor kao djelovanje u „ratnom načinu rada“, usmjereno na iskorištavanje komercijalne industrije za jačanje američkih vojnih sposobnosti. Časopis je primijetio da su Sjedinjene Države prethodno prenamijenile civilnu proizvodnju u vojnu tijekom Drugog svjetskog rata. Tijekom pandemije COVID-19, Trumpova administracija također je angažirala proizvođače automobila za proizvodnju respiratora. Ovaj poticaj slijedi nakon zabrinutosti zbog smanjenja američkih zaliha projektila. Financial Times je ranije ove godine izvijestio da je Washington potrošio velike količine kritičnog streljiva tijekom sukoba s Iranom, posebno krstarećih projektila Tomahawk.

Bloomberg je prethodno izvijestio da Trump također planira potaknuti američke obrambene tvrtke da uspostave licenciranu proizvodnju projektila u Europi i Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je izravno s Trumpom pokrenuo pitanje, tražeći licencu koja bi Ukrajini omogućila proizvodnju projektila za sustave protuzračne obrane Patriot. Zelenski je rekao da je Trump pozitivno odgovorio na zahtjev za dodatnim projektilima za sustave Patriot, ali nije javno potvrdio da je donesena konačna odluka.