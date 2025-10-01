Nema dokaza da je pokušao ubiti 67-godišnjakinju koju je gurnuo nakon čega je s veće visine pala na betonsku površinu

Istraga protiv 22-godišnjaka, koji se sumnjičio za pokušaj ubojstva 67-godišnjakinje je obustavljena jer je ŽDO Dubrovnik, nakon što ju je provelo, utvrdilo da nema dokaza da je 22- godišnjak počinio to za što ga se sumnjičilo.

Riječ je o događaju koji se zbio 10. lipnja oko 22 sata kada je 22-godišnjak, kako se navodilo u rješenju o provođenju, pristajući usmrtiti 67-godišnjakinju, ženu gurnuo, nakon čega je ona pala s veće visine na nižu betonsku površinu. Dogodilo se to na plaži Šulić u Pilama i to zato što je žena pokušala upozoriti mladića i njegovo društvo da se pristojno ponašaju jer su bučili na plaži. No umjesto da posluša što mu 67-godišnjakinja ima za reći, 22-godišnjak ju je odgurnuo pa je ona pala te je zadobila ozlijede opasne po život.

Mladić je nakon toga bio uhićen i jedno vrijeme pritvoren, i pokrenuta je istraga tijekom koje tužiteljstvo nije našlo dokaze da je mladić pokušao ubiti 67-godišnjakinju.