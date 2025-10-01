Naši Portali
OBUSTAVLJENA ISTRAGA

Nema dokaza da je pokušao ubiti 67-godišnjakinju koju je gurnuo nakon čega je s veće visine pala na betonsku površinu

01.10.2025.
u 08:26

Žena je pokušala upozoriti mladića i njegovo društvo da se pristojno ponašaju jer su bučili na plaži

Istraga protiv 22-godišnjaka, koji se sumnjičio za pokušaj ubojstva 67-godišnjakinje je obustavljena jer je ŽDO Dubrovnik, nakon što ju je provelo, utvrdilo da nema dokaza da je 22- godišnjak počinio to za što ga se sumnjičilo.

Riječ je o događaju koji se zbio 10. lipnja oko 22 sata kada je 22-godišnjak, kako se navodilo u rješenju o provođenju, pristajući usmrtiti 67-godišnjakinju, ženu gurnuo, nakon čega je ona pala s veće visine na nižu betonsku površinu. Dogodilo se to na plaži Šulić u Pilama i to zato što je žena pokušala upozoriti mladića i njegovo društvo da se pristojno ponašaju jer su bučili na plaži. No umjesto da posluša što mu 67-godišnjakinja ima za reći, 22-godišnjak ju je odgurnuo pa je ona pala te je zadobila ozlijede opasne po život.

Mladić je nakon toga bio uhićen i jedno vrijeme pritvoren, i pokrenuta je istraga tijekom koje tužiteljstvo nije našlo dokaze da je mladić pokušao ubiti 67-godišnjakinju.
ML
mladaklada
08:57 01.10.2025.

Vrlo sumnjivo, vjerojatno je u pitanju stranačka iskaznica, ona plava, od tate. Ako ju je gurnuo, onda ima osnove za postupak, kao, gurnuo sam je ali nisam htio da padne preko ruba. Sama sigurno nije skočila, a nitko ništa nije vidio. Dubrovnik favela.

