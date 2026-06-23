Doznajemo zašto Dalić misli da Modrića i Kovačića ne može istodobno držati na terenu! Ovo je izbornikov plan...

Jedna od najvećih dvojbi koja se u hrvatskom javnom prostoru stvara uoči dvoboja hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname odnosi se na vezni red. Tu su temu kod nas pokrenuli i brojni stručni komentatori, a znamo da o njoj intenzivno razmišlja i izbornik Zlatko Dalić. Konkretno, riječ je o Mateu Kovačiću i dilemi treba li biti član početne postave u dvoboju drugog kola Svjetskog prvenstva. Brojni stručnjaci poput Krune Jurčića i Ilije Lončarevića zagovaraju Kovačića u prvih 11. Lončarević je pritom bio posebno žustar.

– Ne mogu vjerovati da Mateo Kovačić nema mjesta u prvih 11. Njegovo mjesto u početnoj postavi uopće nije stvar diskusije, o tome nema dileme. Još je gore da nimalo nisu igrali zajedno. Kad Luka ima loš dan, Kovačić je najvredniji igrač u veznoj liniji, on je svjetski vrh. Ovako iskačem jer ne trpim i ne mogu podnijeti neke stvari. Želimo objašnjenje, pa makar ga mi ne prihvatili. Ovo je nedopustivo jer nebuloza ne smije biti – poručio je hrvatski trenerski mag.

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Bez pravog podražaja

Ono što je zanimljivo u ovoj priči jest činjenica da se Dalić zapravo slaže sa svim zagovarateljima Matea Kovačića, kojega smatra strahovito bitnim u svojem veznom redu, ponajprije u koncepciji igre. Izborniku je Mateo prijeko potreban na terenu, ponajviše zbog svoje fenomenalne mogućnosti probijanja linija. Hrvatska bez Kovačića nema igrača koji kontinuirano može iznositi loptu i već svojim prvim koracima iz igre izbaciti nekoliko suparničkih braniča. Taj segment donosi puno vertikalnosti i nepredvidivosti hrvatskoj igri u posjedu te je čini znatno manje statičnom. Vrlo dobro znamo da bi izbornik bio najsretniji kada bi mogao računati na tu Kovačićevu kvalitetu.

Međutim, Kovačić još uvijek nije na svojih sto posto. Podsjetimo da naš veznjak od rujna pa sve do travnja zbog ozljede nije igrao, a nakon što se vratio i počeo igrati za City, njegova je uloga bila relativno sporadična, pa još nije uhvatio pravi natjecateljski ritam. Pokušao ga je na to potaknuti Dalić u pripremnim dvobojima protiv Belgije i Slovenije, no iz tabora vatrenih u Alexandriji doznajemo da unatoč tim utakmicama još nije ni blizu svojih maksimalnih sposobnosti. Upravo je to razlog zbog kojega Dalić planira Kovačića ubacivati u igru oko 60. minute susreta, kako bi barem uz razliku u svježini u odnosu na većinu suparničkih igrača pokušao dobiti ono najbolje od Kovačića u utakmici. Ponavljamo, Dalić bi prvi volio Kovačića staviti u početnu postavu, ali zbog njegova stanja to nipošto ne bi bilo dobro rješenje, ni za njega ni za momčad.

U igru umjesto Modrića

Odlična vijest u ovoj promjeni sustava jest što će Luki Modriću u veznom redu sada vrlo vjerojatno društvo praviti Petar Sučić, a ne Mario Pašalić. Sučić će svojom trkom i dinamikom znatno bolje nadopunjavati Modrića u sredini terena, a kad tome dodamo čarobnjaka Martina Baturinu na poziciji ofenzivnog veznjaka, mora se priznati da naš vezni red protiv Paname u taktičkim okvirima itekako ima smisla.

Da se vratimo na Kovačića, Dalić smatra da njega i Modrića ne može držati istodobno na terenu, jer za to jednostavno nema dovoljno spremnosti, barem ne u ovom trenutku. Dalićev je plan uvoditi Kovačića u igru upravo umjesto Modrića, a neumornog Petra Sučića ostavljati u igri jer je upravo to – neumoran.

Ljudi često misle da su nogometaši roboti i da se, kada prođe predviđeno vrijeme oporavka od ozljede, igrač automatski vraća na razinu na kojoj je bio prije ozljede. Međutim svatko tko je dobro upućen u nogomet zna da to često nije slučaj. A primjer Kovačića, igrača koji je proživio dosta ozljeda u svojoj karijeri i koji ima 32 godine na leđima, pokazuje da igraču nerijetko treba znatno više vremena treba kako bi se vratio u svoj pravi ritam.

Kad Mateo bude u optimalnom stanju, nema nikakve sumnje da će ga izbornik Dalić ponovno uvrstiti u udarnu postavu i dobrim dijelom na njemu graditi taktičke mehanizme. Stoga se može reći da su svi oni glasovi koji se u posljednje vrijeme javljaju u kontekstu Kovačića ipak promašili temu.