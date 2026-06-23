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'MOŽEMO DALEKO'

VIDEO Hit su SP-a, a ono što rade sa svojim navijačima oduševilo je svijet!

FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v Senegal
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/5
Autori: Vecernji.hr , Hina
23.06.2026.
u 09:00

„Kada čujete taj zvuk to je čarobno. Apsolutno je zabavno, gušt je igrati pored takvih navijača. Pravi je užitak“, dodao je Sorloth.

Bila je baš nevjerojatna utakmica, ali i atmosfera, istaknuo je norveški napadač Alexander Sorloth nakon što je njegova reprezentacija pobijedila Senegal 3-2 i osigurala nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva.

Kao i Francuska tako je i Norveška pobijedila u prva dva nastupa Irak i Senegal te će međusobni ogled u Bostonu odlučiti o pobjedniku skupine. Norveška će trebati pobjedu za taj cilj jer ima za jedan gol slabiju razliku pogodaka.

„Ako budemo igrali na najvišoj vlastitoj razini svašta je moguće i daleko možemo dogurati. Ovo je turnir, uskoro kreću utakmice na ispadanje i stvarno je sve otvoreno“, rekao je Sorloth koji se osvrnuo na norveške navijače koji privlače pozornost svojim navijanjem - žestokim hukom koji je popraćen „veslanjem“ na tribinama.

„Kada čujete taj zvuk to je čarobno. Apsolutno je zabavno, gušt je igrati pored takvih navijača. Pravi je užitak“, dodao je Sorloth.

Kako to izgleda, pogledajte OVDJE.
Ključne riječi
Navijači Norveška reprezentacija

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