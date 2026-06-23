VIDEO Hit su SP-a, a ono što rade sa svojim navijačima oduševilo je svijet!

Bila je baš nevjerojatna utakmica, ali i atmosfera, istaknuo je norveški napadač Alexander Sorloth nakon što je njegova reprezentacija pobijedila Senegal 3-2 i osigurala nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva.

Kao i Francuska tako je i Norveška pobijedila u prva dva nastupa Irak i Senegal te će međusobni ogled u Bostonu odlučiti o pobjedniku skupine. Norveška će trebati pobjedu za taj cilj jer ima za jedan gol slabiju razliku pogodaka.

„Ako budemo igrali na najvišoj vlastitoj razini svašta je moguće i daleko možemo dogurati. Ovo je turnir, uskoro kreću utakmice na ispadanje i stvarno je sve otvoreno“, rekao je Sorloth koji se osvrnuo na norveške navijače koji privlače pozornost svojim navijanjem - žestokim hukom koji je popraćen „veslanjem“ na tribinama.

„Kada čujete taj zvuk to je čarobno. Apsolutno je zabavno, gušt je igrati pored takvih navijača. Pravi je užitak“, dodao je Sorloth.

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