Mamić u Međugorju: Monstrumi koji su mi danas presudili neće mirno spavati!

Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinamo Zdravko Mamić kazao je da je presuda kojom je na sudu u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora isforsirana i lažna. Mamić je na tiskovnoj konferenciji u Međugorju kazao da se presudi kojom je proglašen krivim nije nadao i nije ju očekivao. Obrazloženje presude, kazao je, čini ga ljutitim i bijesnim. Presudu smatra isforsiranom i lažnom. Tvrdi da je osječki sud samo prepisao ono što mu je ''napakirao'' Uskok.

– Probat ću odijeliti pravnu situaciju koju smo čuli i emotivnu situaciju. Nisam se ni u snu nadao da ću biti presuđen i jedan dan. Da ste me to pitali prije nekoliko dana, rekao bih vam kako je moguće bilo koga osuditi – rekao je Mamić na početku.

– Presuda me iznenadila, no obrazloženje presude čini me tužnim. Šest, sedam, petnaest, trideset sedam godina zatvora... to mi ništa ne znači. Ali kad sam čuo obrazloženje, bio sam tužan i bijesan. A moram vidjeti kakav će biti moj odgovor. A to će biti oružje koje nikad nije bilo zabilježeno u Hrvatskoj i BiH. Naravno, govorim o civiliziranom oružju i ne bih volio biti u koži ljudi koji su mi ovo napakirali. Sudsko vijeće je na koncu jedan krak tkiva koje uništava naše društvo. Potrudit ću se u obrani svoje časti i obitelji da ti ljudi nemirno spavaju i na kraju završe u zatvoru. Ti monstrumi će završiti tamo gdje im je mjesto, a ja ću se malo odmoriti – nastavio je Mamić svoje obrazlaganje.

Dodao je kako je siguran da Sudbeno vijeće nije pisalo presudu.

– Oni su prepisali apsolutno sve ono što je Uskok zahtijevao, od riječi do riječi su to pretočili u presudu. To je nevjerojatno. Bože pomozi ljudima koji su učinili da se ta presuda dogodi, Bože oprosti im jer ne znaju što čine.

Najavio je kako će se ''boriti'' iz BiH.

– Ovu borbu vodit ću iz svoje druge domovine i Bog zna zašto me poslao ovamo. Ja sam ovdje po zadatku koji mi je on namijenio, on ima jasan plan i ja ću ga slijediti. Odavde ću se boriti i ne mislim se vratiti u Hrvatsku prije izricanja pravomoćne presude. Iskoristit ću sva moguća prava da dokažem svoju nevinost. Za sada ne znam ni pravne korake. Ne vjerujem u institucije Hrvatske. Moram se konzultirati o tome koje su moje mogućnosti, koja su moja prava kao državljanina BiH.

Dodao je i da država nije oštećena za plaćanje poreza.

– Pozajmica ne može biti drugi dohodak, onda bi taj drugi dohodak u državni proračun morao platiti Dinamo. Postoji rješenje Ministarstva financija da nije riječ o drugom dohotku i sud to ima.

Nije želio otkriti tko je, prema njegovim riječima, vršio pritisak na sudsko vijeće.

– Ne bih govorio o pojedincima. Ono što sam iznio na konferenciji uoči odlaska u Hercegovinu bila je kamilica, znak upozorenja da vide da se ne predajem i da nisam prazna puška. U Hrvatskoj i dalje o svemu odlučuju strukture koje već stoljećima vladaju, a to su KOS i Udba. Građani Hrvatske apsolutno ni o ničemu ne odlučuju, oni to samo misle.

Spomenuo je i reprezentativce Luku Modrića i Dejana Lovrena.

– Obojica su bili izbjeglice kad sam ih uzeo. A evo što sam dobio. Sad se snimaju filmovi o njima, vidjeli ste što smo prošli i oni i ja. Na kraju su prošli cijeli svijet. Ja sam u Dinamo i u Hrvatsku unio 500 milijuna eura. I sad su od nas napravili monstrume.

Naglasio je kako nije u bijegu.

– Jedino što ste me jučer pitali bilo je jesam li u bijegu. Pitao sam vas znate li što je bijeg. To što sam ja danas trebao biti na određenom mjestu u određeno vrijeme, a nisam tamo, to ne znači da sam u bijegu. Nemojte tako funkcionirati, slobodan sam čovjek. Zašto ne propitujete je li DORH prekoračio ovlasti, je li bilo pritisaka na vijeće i suce, na bivšeg predsjednika Vrhovnog suda. Kako vas to ne zanima?

Novinari su Mamića pitali ostaje li u BiH i je li ga strah budući da je ovdje pucano na njega.

– Toga me više strah nego ovoga što se danas dogodilo u sudnici. No, s ovim u sudnici se da boriti, ali kad neprijatelja ne vidiš, onda ti to tjera strah u kosti. Ja nemam izbora nego biti u BiH, znam da me ovdje ljudi vole, to sam osjetio tisuće puta. No, ako vam kažem da ostajem tu gdje me vidite, to je kao da sam si stavio metu na čelo. Ne znam što zakon propisuje, ali gotovo sam uvjeren da me BiH neće izručiti Hrvatskoj. Uvijek mogu reći da se u Hrvatskoj ne osjećam sigurno i da želim da mi se sudi u BiH – zaključio je Mamić.

Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar u srijedu su nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivim za Uskokove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna te su osuđeni na zatvorske kazne, pri čemu je Zdravko Mamić dobio šest i pol godina.

Prema presudi, Zdravko Mamić osuđen je po svim točkama optužnice, Milan Pernar i Zoran Mamić oslobođeni su prve točke optužnice, ali su proglašeni krivima za umanjivanje Mamićevih poreznih obveza i primanje mita, a Zoran i za davanje mita. Zdravko i Zoran Mamić te Vrbanović krivi su po trećoj točki optužnice, odnosno za podjelu transfera za Dejana Lovrena, a Zdravko Mamić i za podjelu transfera za Luku Modrića.

Zdravko Mamić osuđen je na šest i pol godina, Pernar na četiri godine i dva mjeseca, Zoran Mamić na četiri godine i 11 mjeseci, a Vrbanović na tri godine.

Nitko od četvorice okrivljenika nije se pojavio na objavi presude, a Zdravko Mamić još je jučer izjavio kako se nalazi u Međugorju u Bosni i Hercegovini, da nije u bijegu i da se neće pojaviti na izricanju presude.

