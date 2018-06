'Dinamo to smo mi' reagirao na presudu Mamiću, evo što traže od Dinama

Savjetnik Dinama Zdravko Mamić proglašen je danas na sudu u Osijeku krivim po obje točke optužnice koje se odnose na njega te je dobio ukupno 6 i pol godina zatvora. Njegov brat i bivši sportski direktor i trener Dinama Zoran Mamić dobio je 4 godine i 11 mjeseci, Milan Pernar 4 godine i 2 mjeseca, a Damir Vrbanović 3 godine. Odmah nakon presude priopćenjem za javnost javila se udruga "Dinamo to smo mi", koju vam prenosimo u cijelosti.

"Članovi Dinama okupljeni u Udrugu ‘Dinamo to smo mi’ današnju presudu na Županijskom sudu u Osijeku smatraju očekivanom i jedinom ispravnom kada je riječ o slučajevima teškog kriminala te isto očekujemo po drugim optužnicama i poznatim istragama prema kojima su okrivljenici izvukli najmanje 330 milijuna kuna iz GNK Dinamo.

Presuda je važna kako bi navijači koji vole Dinamo imali temelja za potpunu satisfakciju, a to je povrat otuđene imovine kluba te inzistiramo na izborima u klubu kako bi oni koji ga vole bez interesa u budućnosti mogli spriječiti slične interesne i zločinačke skupine.

“Po pravomoćnosti ove i budućih presuda tražit ćemo nadoknadu za obeštećenje kluba. Nažalost, i danas u tijelima kluba sjede ljudi koji nisu spremni to učiniti te su također preuzeli teret današnje presude“, kazao je predsjednik Udruge Juraj Čošić.

Članovi Udruge prije deset dana predali su izvršnom odboru kluba zahtjev za isključenje Zdravka i Zorana Mamića te Damira Vrbanovića iz klupskog članstva sukladno Statutu kluba, no do danas nisu dobili odgovor. Tražimo da to učine već danas te da raskinu savjetnički ugovor s glavnim okrivljenikom.

„Ova presuda, kao i druge koje slijede bitne su kako za Dinamo, tako za hrvatski nogomet, sport i društvo općenito kao ostavština i zalog za budućnost u kojem će djeca i mladi imati jednaku šansu neovisno o menadžerskim i drugim interesima i čiji idoli će se dokazivati na poštenom sportskom terenu“, poručili su iz Udruge "Dinamo to smo mi".