Evo za što se terete braća Mamić, Vrbanović i Pernar. Zdravku prijeti do 15 godina zatvora

Točno u podne danas će biti izrečena presuda Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću te Milanu Pernaru, optuženima za izvlačenje gotovo 117 milijuna kuna iz DInama. Državni su proračun, pak, kako se tereti, oštetili za 12,2 milijuna kuna.

Zdravko Mamić jučer je prešao hrvatsku granicu i najavio kako će presudu čekati u Međugorju. Prijeti mu do 15 godina zatvora.

Optužnica protiv njih ima četiri točke, a evo za što ih se konkretno tereti.

Nakon što je Zoran Mamić vratio Dinamu 24 milijuna kuna pozajmice, poreznik Milan Pernar bio je dužan utvrditi ima li Mamić dokazane izvore prihoda za cijelu imovinu te na nesrazmjer i neprijavljeni dohodak obračunati porez. No, Pernar nije, tereti se, to učinio jer je primio mito od Zorana Mamića. Novac koji je Dejan Lovren proslijedio Mamiću, stoji u optužnici, poreznik stoga nije tretirao kao dohodak pa na njega nije ni obračunao 12,2 milijuna kuna poreza i prireza, čime je za taj nemalen iznos oštetio državu.

Koliko je mita, kako se tereti, primio, ne zna se.

Milan Pernar neosnovano je bio umanjio Zoranu Mamiću, piše u optužnici, i obvezu plaćanja PDV-a te poreza na dobit i kamata, od oko 919.000 kuna. I za to je, tereti se, uzeo mito, no plan im se izjalovio jer je to porezno rješenje kasnije ukinuto.

Dejan Lovren nije imao, po optužnici, pravo na polovicu iznosa od njegova transfera iz Dinama u Olympique Lyonnais, no omogućili su mu to, tereti se, Zdravko Mamić i Damir Vrbanović. Cilj je bio osigurati tako Zoranu Mamiću novac kojim će vratiti 24 milijuna kuna pozajmice dobivene od Dinama. Antedatirali su, stava su tužitelji, Aneks ugovora o profesionalnom igranju, kojim igrač ima pravo na polovicu transfernog obeštećenja – aneks je potpisan kada je Lovren već igrao u Francuskoj. Lovrenu je Dinamo isplatio 25,8 milijuna kuna, a sav je novac nogometaš isti dan proslijedio na račun Zorana Mamića. Taj je Mamić, po tome, pozajmicu od Dinama vratio – Dinamovim novcem.

Ni Luka Modrić nije imao pravo, tereti se, na polovicu iznosa od njegova transfera, iz Dinama u Tottenham. Kada je odlazio iz Dinama, tvrde tužitelji, potpisao je raskid ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja. Usto, aneks po kojem ima pravo na novac od transfera, potpisan je, tereti se, također kada je Modrić već trčao po stadionu u Engleskoj. Modriću je, slijedom toga, isplaćeno 66,9 milijuna kuna, od čega je Modrić 52 milijuna predao Zdravku Mamiću i članovima njegove obitelji.