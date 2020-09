Mališana tukla, uvrtala mu nogice i rukice, prislanjala mu na tijelo goruće predmete...

On je imao samo dvije godine. Ona ga je rodila i trebala ga je paziti i maziti. Jer to majke rade. No umjesto toga njegova majka (25) ga je tukla, povlačila, uvrtala mu rukice i nogice, pritiskala mu prsni koš, na trbuh i leđa prislanjala mu je neutvrđene goruće predmete... Takvo zlostavljanje, a može se slobodno reći i mučenje, rezultiralo je brojnim ozljedama, koje su uključivale slomljena tri rebra, slomljenu zatiljnu kost, palčanu kost, nadlaktice, potkoljenice...

Taj horor kojem je dvogodišnjak bio izložen događalo se od siječnja do srpnja 2019., a majka (25) nije bila jedina koja ga je zlostavljala. Jer u svibnju 2019. otišla je na rad u drugi grad, a dijete je ostavila na čuvanje dadilji (22) koju površno poznaje te za koju je znala da nema ni adekvatne vještine ni uvjete za čuvanje djeteta. Dadilja je živjela u nehigijenskim uvjetima, u zapuštenom podrumskom prostoru od svega 10 metara kvadratnih. Osim dadilje u tom su prostoru živjele i dvije mačke. Dok je "čuvala" dijete, dadilja je na njega vikala, udarala ga je po licu, leđima i nogama, vukla ga je... Takvo divljačko ponašanje rezultiralo je novim djetetovim ozljedama, jer je mališan imao krvave podlije po tijelu te prijelome nadlaktica, a dadilja mu nije pružila adekvatnu pomoć niti ga je odvela liječniku.

Zbog svega navedenog majka i dadilja su nedavno optužne za zlostavljanje djeteta, a optužnicu je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Obje su, nakon što se za to monstruozno zlostavljanje doznalo, bile uhićene te su neko vrijeme provele u istražnom zatvoru. Majka se tijekom istrage prvo branila šutnjom, a zatim je negirala da je zlostavljala dijete. Pojašnjavala je da je dadilju našla preko interneta, da joj je plaćala oko 2000 kuna, da joj je ostavila novac za potrepštine... Tvrdila je i da dijete nije imalo nikakve ozljede sve do dana kada joj je dadilja poslala poruku u koje je navela da je mališan slomio ruku.

- Napisala mi je da nije ništa strašno - iskazivala ja majka tijekom istrage.

Dadilja je pak negirala da je zlostavljala dijete.

- Nisam ga zlostavljala. O njemu sam se brinula najbolje što sam znala. Njegovu sam majku upozoravala da dijete ima nekih zdravstvenih problema te da ga treba odvesti pedijatru. Upozoravala sam je da mu ruka stoji na krivo. Imao je gotovo dvije i pol godine, a još nije govorio. Što se tiče njegove ozljede ruke, dan je ranije pao s vrtuljka, a ja sam onda zamolila susjedu da ga odvede doktoru jer ja patim od anksioznosti i napadaja panike. Ja volim djecu, a kako sam i sama imala teško djetinjstvo nezamislivo mi je da bih ja tukla djecu i sve ovo za što me se tereti mi jako teško pada - branila se dadilja tijekom istrage.

Ispitana je i dadiljina susjeda, koja je ispričala kako je dadilja živjela u neadekvatnim uvjetima te se jedan dan pojavila s djetetom.

- Koncem svibnja došla mi je na vrata s djetetom. Kazala mi je da ga ona čuva, što mi je bilo čudno jer ona nema nikakvih kompetencija za to. Pozvala sam ih u stan. Dijete je na stolu vidjelo banane i tražilo ih je. Primijetila sam da je dijete jako gladno. Drugi sam ih put vidjela nakon dva tjedna. Maleni je bio bos i sjedio joj je u krilu, a ona mi je rekla da se loše psihički osjeća i da pije lijekove. Početkom srpnja opet mi je došla s djetetom, koje je imalo natečenu ruku. Kazala je da je ne zna što da radi i tvrdila je da je maleni tri dana prije toga pao na stepenicama. Molila me da ga ja odvedem u bolnicu. Usput mi je rekla da ako liječnici pitaju tko ga čuva, kažem da ga ja čuvam, što me šokiralo. Odvela sam dijete u bolnicu, a liječnici su mi tada rekli da sve upućuje na to da je zlostavljano te je ostavljen u bolnici - ispričala je susjeda.

Dodala je još da joj je sljedeći dan dadiljin dečko donio ključ od dadiljinog stana, kako bi se pobrinula za njezine mačke.

- Stan je bio zapušten, prljav, izmet od mačaka je bio po podu, neprano posuđe u sudoperu, a sanitarni čvor nevjerojatno prljav - opisala je susjeda što je vidjela kada je ušla u dadiljin stan.