Osumnjičene majka i dadilja: Dječak imao prijelome, hematome, tragove ugašenih cigareta...

Majku (25) tužiteljstvo tereti da je od siječnja do 06. srpnja 2019. zlostavljala tada dvogodišnjeg dječaka na način da ga je udarala, stiskala, izvrtala mu ruke, pritiskala prsni koš... Osim što ga je višestruko teško ozlijedila, na dječakovom tijelu pronađeni su tragovi neutvrđenih gorućih predmeta za koje se sumnja da su tragovi cigareta koje su ugašene na djetetovim leđima. Nadalje, dječak je imao prijelom zatiljne kosti, nekoliko rebara, prijelome obje ruke te okruglaste ožiljke po trbuhu i leđima.

Sredinom svibnja 2019., dok je radila, dijete je povjerila 21-godišnjakinji koju površno poznaje i koju je angažirala da mu bude dadilja dok je ona na sezonskom radu u Puli. Znala je da ona nikad ranije nije skrbila o nekom djetetu, te da nema adekvatne uvjete za čuvanje i stanovanje. Unatoč tome ostavila ga je ostavila na 24-satnu skrb dadilji u sobi veličine oko 10 m2, u prljavom, zapuštenom podrumskom prostoru gdje borave i dvije mačke. Dadilja je također nastavila zlostavljati dijete udarajući ga po licu, leđima i nogama, vukla ga je za ruke i izvrtala ih, zbog čega je dijete zadobilo i daljnje prijelome ruku.

Tijekom ispitivanja majka je porekla krivnju. Vezano uz prijelome za koje se navodi da su nastali prije nego što je ona otišla u Pulu, tvrdi kako to nije istina, jer je pregledan u bolnici tjedan dana prije nego što je ona otišla i tamo se ne navode nikakve ozljede.

Dadilju je pronašla putem interneta. Rekla joj je da ima iskustva u čuvanju djece. Nakon što je dijete čuvala dva mjeseca i sve je bilo u redu, stekla je povjerenje u nju. Kad je išla raditi u Pulu dogovorila se da dadilja dijete najprije čuva u svom stanu, a kasnije u njenom stanu, no to nije realizirano jer dadilja nigdje nije izlazila. Svaki put kad je bila kod dadilje bilo je uredno i nije primijetila ništa neobično. Prije odlaska u Pulu, dadilji je dala 2000 kuna, te joj je ostavila maramice, pelene i sve što treba.

Druga dadilja koja je dječaka čuvala kratko vrijeme prije navedenih događaja svjedočila je da joj je majka rekla da smije dječaka udariti ako bude zločest. - Rekla sam da ja djecu ne tučem - kazala je svjedokinja.

Majčin bivši partner ispričao je da je ona stalno mijenjala dadilje jer su sve odustajale od čuvanja zbog njezina ponašanja.

- Sve ove stare prijelome sigurno je ona nanijela jer sam vidio kako se ponaša prema njemu. Srce me boljelo kad sam vidio kako ga prima za ruku, vukla ga je te je bila gruba prema sinu - rekao je svjedok.

I dok se dadilja kao okrivljenica branila šutnjom, na prvom ispitivanju negirala je krivnju. Ispričala je da je o dječaku brinula najbolje što je znala, da ga nije ozlijedila te da je i majku upozoravala da bi dječaka trebalo odvesti liječniku. Tvrdila je kako je ruku ozlijedio u padu s vrtuljka te da je ona sutradan primijetila da mu je ruka natekla. Tad je zamolila susjedu da ga vodi u bolnicu jer ona pati od napadaja panike i anksioznosti.

- Imala sam teško djetinjstvo i nezamislivo mi je da me se sumnjiči da sam ozlijedila dijete. Jako volim djecu - branila se.