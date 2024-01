Malenica se obrušio na suce zbog odgoda ročišta iz sfere Obiteljskog zakona. UHS: Govori neistine

Stara poslovica koja kaže da je u ljubavi i ratu sve dozvoljeno, vrlo je dobro primjenjiva u "ratu" koji već tjedan dana, traje i sve više eskalira između Udruge hrvatskih sudaca (UHS) s jedne strane te Ministarstva pravosuđa i uprave (MPU) s druge strane. A u tom "ratu" ne biraju se sredstva pa je tako MPU-u, koliko god to odiozno bilo, kao naručena došla odluka Vrhovnog suda u slučaju Severina. Kao što je već dobro poznato, Vrhovni sud je zbog procesnih razloga, ukinuo raniju odluku splitskog suda u sporu između Severine i Milana Popovića zbog skrbništva nad njihovim zajedničkim djetetom.

Taj postupak, odnosno duljina njegovog trajanja sramota je i za hrvatski pravosudni sustav no i za sustav socijalne skrbi. I o tome se mora i treba pričati. O devastaciji tih sustava. No ono što je nedopustivo je da se jedno dijete uvlači u političke obračune u izbornoj godini te da ministar Ivan Malenica tu priču, indirektno, koristi kako bi se razračunao s "neposlušnim" sucima, ali i tužiteljima, čije mjere upozorenja ulaze u drugi tjedan, pa je sada opleo po njima zbog odgoda ročišta iz područja Obiteljskog zakona. MPU se oglasio oštrim priopćenjem, nakon izjave koju je Tijana Kokić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu dala medijima, pojašnjavajući koje su mjere hitne a koje ne u predmetima iz područja Obiteljskog zakona, prozvavši i nju, ali i UHS, zbog izjave sutkinje Kokić kako "neka od odgođenih ročišta nisu hitna ili u svakom trenutku hitna".

- Ako Obiteljski zakon jasno propisuje da su postupci u kojima sudovi odlučuju u bračnim, obiteljskim i drugim stvarima svi hitni, potpredsjednica Udruge hrvatskih sudaca i sutkinja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu Tijana Kokić u sinoćnjim medijskim izjavama ustvrdila je kako neka od tih odgođenih ročišta možda ipak nisu hitna ili nisu u svakom trenutku hitna. Sve kako bi pokušala opravdati činjenicu da su suci samo u prvom tjednu štrajka otkazali čak 38.51 posto predmeta iz područja roditeljske skrbi i prava djeteta. Posebice što je u nekima od rješenja za odgodu ročišta koja odlučuju o pravima djeteta, naznačeno kako se ono donosi na temelju zaključaka Udruge hrvatskih sudaca. Ministarstvo stoga drži kako je nečuveno da je zaključak i naputak jedne udruge, očito važniji od dobrobiti djece i zakona koji štiti njihova prava, neovisno o tome jesu li suci u štrajku ili nisu. U kontekstu odgađanja ovakvih ročišta koji su po zakonu hitna, sporna je i daljnja izjava predstavnice Udruge hrvatskih sudaca Kokić kako je “odgodila samo jedno ročište u kojem je bilo povišenje uzdržavanja koje se plaća. I neće biti nikakva nenadoknadiva šteta ako se to odgodi na dva, tri tjedna“, istovremeno pokušavajući opravdati to sa situacijom u kojoj bi se iz objektivnih razloga takav predmet mogao odgoditi.

Znači li to da je potpuno svejedno hoće li jedno dijete dobiti dodatna sredstva potrebna za podmirivanje njegovih životnih potreba? Možda jedno dijete neće dobiti novu zimsku jaknu, odlazak na školski izlet ili sl. jer jedan roditelj to ne može samostalno financirati. Ovakve i slične štetne izjave te navođenje loših primjera kako bi se opravdao neutemeljeni razlog za odgodu, ponovno šteti dobrobiti djece. Nekome možda financijski dva-tri tjedna ne znači ništa, dok je nekome drugome to čitava vječnost. Uostalom, zato i postoji zakon koji nalaže da se ovakva ročišta hitno održavaju - priopćili su iz MPU-a.

Nije dugo trebalo čekati da na to priopćenje, priopćenjem odgovori UHS koji je za početak objasnio da se u provođenju mjera koje traju od 22. siječnja, suci koji su u mjerama upozorenja pridržavaju se Zakona o sudovima i uputa predsjednika Vrhovnog suda RH, čelnika sudbene vlasti, u kojima jasno stoji kako se „rješavaju predmeti u kojima građanima i poduzetnicima prijeti nenadoknadiva šteta“.

- Unatoč takvoj praksi, Ministarstvo pravosuđa i uprave predvođeno ministrom Malenicom osobno kontinuirano iznosi neistine i manipulira podacima, u pokušaju da umanji činjenicu da je ministar pogazio vlastitu javno izgovorenu riječ o implementaciji indeksacije i stupnjevanja do kraja 2023. – i to višekratno. Licemjerna je izjava da netko ne može čekati tjedan ili dva do novog ročišta jer im je to čitava vječnost. Kako bi se onda okarakteriziralo osam mjeseci čekanja i ignorancije javno izgovorenog obećanja iz svibnja 2023. od strane tog istog ministra? Niz je neistina i manipulacije prikazan ovih dana, kada se iznose tvrdnje da su ročišta u Splitu otkazana radi mjera, dok su, što je javno poznata informacija, otkazana radi preseljenja suda na novu lokaciju. Ministar to jako dobro zna, jer će u ponedjeljak 29. siječnja prisustvovati otvorenju obnovljene zgrade.

Manipulira se i podacima s Općinskog građanskog suda u Zagrebu, gdje je dio ročišta, primjerice s područja obiteljskog prava pomaknut – ali unaprijed, upravo jer su suci vodili brigu o predmetima i građanima, imajući na umu da su mjere upozorenja najavljene za razdoblje kad su ta ročišta planirana. Ako je, prema podacima koje MPU iznosi, otkazano dosad minimalno pet tisuća ročišta u prošlom tjednu, a resorni ministar to ne smatra velikim problemom za sve, to opet ukazuje da ne razumije funkcioniranje treće grane vlasti u Republici Hrvatskoj. Dio nemara pokazuje se i u činjenici da e-Spis kojim se MPU hvali kao najvećom reformom, ne radi više od 60 dana godišnje, što također utječe na učinkovitost i brzinu pravosuđa. Radi „savršeno“ jedino kada MPU iz njega vadi podatke s kojima kasnije manipulira u javnosti - priopćili su iz UHS-a.

Dodaju i da MPU svjesno ignorira trenutačnu situaciju jer UHS s njima devet dana komunicira, kako kažu, isključivo preko - medija.

- Od Vlade RH nema nikakva poziva za stol niti ikakve želje za razgovorom. Posljednji kontakt s ministrom, izuzme li se zajedničko gostovanje u emisiji javne televizije, bio je 19. siječnja, kada je UHS-u ponovljeno da MPU ostaje kod ponude koja se odnosi na materijalna prava, a koju su članovi UHS-a već prethodno odbili i najavili mjere upozorenja. Odaziv na mjere upozorenja, podsjetimo, premašuje 85 posto i njima se želi skrenuti pažnju na činjenicu da plaće sudaca nisu usklađivane s gospodarskim kretanjima već 25 godina, što je jasno iz podatka kako je od 2000. naovamo, prosječna plaća rasla 125 posto, dok je plaća sudaca stagnirala i gubila na vrijednosti.

Suci, kao i u svibnju 2023., traže izradu jedinstvenog zakona kojim bi se uvela indeksacija, usklađivanje osnovice s prosječnom bruto plaćom isplaćenom zaposlenima u pravnim osobama u RH u prethodnoj godini, prema izračunu DZS, te sustav platnih razreda. Upravni odbor UHS-a sastaje se najkasnije 1. veljače, kada će se odlučiti o daljnjim koracima, ovisno o tome kakva će biti ponuda Vlade RH do tada bi zaprimljena. Ponudi li Vlada RH način kojim će ispuniti javno obećanje ministra Malenice iz svibnja 2023., mjere će se prekinuti i ranije - priopćili su iz UHS-a.