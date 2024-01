Suci ne traže samo veće plaće nego da ih se regulira zakonom

Mario Šlaus za Večernji

'Domovinski rat izravan je rezultat loše politike, loše antropologije i loše povijesti'

"Netko će reći da je sve to divno i krasno, ali da nam trebaju STEM područja, nove tehnologije... Ja se slažem, to je apsolutno bitno, ali koliko god novca zaradili na novim tehnologijama, to neće biti kap u moru novca koji smo izgubili zbog Domovinskog rata. A taj je rat izravan rezultat loše politike, loše arheologije i antropologije te loše povijesti", kazuje za Večernji list iskusni forenzički antropolog i bioarheolog Mario Šlaus.