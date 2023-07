I ukidanje odluke o neplaćanju štrajka na stolu: Malenica ima novu ponudu za zaposlene u pravosuđu

Ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je da se na sastanku s predstavnicima sindikata razgovaralo o 12-postotnom povećanju plaća službenika u pravosudnim tijelima s isplatom u kolovozu, uz druga najavljena povećanja, te da će im poslati službenu ponudu na koju očekuju skori odgovor, do kraja tjedna.

"Mi smo zadnjih nekoliko dana vodili intenzivne razgovore, našli smo se na nekom povećanju plaće za službenike i namještenike u pravosuđu za otprilike 12 posto. Spremni smo također uključiti predstavnike sindikata u izradu nove uredbe, spremni smo razgovarati o radnim mjestima u novoj uredbi i povećanju u novoj uredbi", rekao je Malenica za Dnevnik Nove TV u ponedjeljak nakon novih pregovora sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN).

Dodao je da će također razmotriti mogućnost koju je Sindikat istaknuo, a to je da se donese odluka o ukidanju odluke o neplaćanju štrajka. "To smo spremni razmotriti u cilju obustave štrajka i to je na stolu", rekao je.

Malenica je također istaknuo da je Vladi u cilju raditi na uredbi i da prosječna neto plaća u pravosuđu bude 1.000 eura, što uključuje i veće koeficijente, ali i poreznu reformu koja ide od sljedeće godine te razgovore o osnovici koji će ići u devetom mjesecu. "To je paket mjera koje će Vlada poduzeti u narednom razdoblju da se povećaju plaće službenicima i namještenicima u pravosuđu. Očekujemo daljnji nastavak razgovora", rekao je.

Upitan što su iz SDLSN-a odgovorili na ponudu, odgovorio je da će im dostaviti službenu ponudu pa očekuju razgovore o tom Vladinom prijedlogu.

Na komentar novinara da se u sindikatu "ne čine impresionirani" tom ponudom, Malenica je podsjetio da je riječ o pregovorima. "Razgovaramo i dalje, imamo nekoliko koraka. Prvi korak je to povećanje plaće koje bi se već u kolovozu isplatilo za srpanj, a drugi korak je rad na koeficijentima i isplata uvećanih plaća početkom sljedeće godine", rekao je.

Naveo je da odgovor sindikata očekuju ubrzo. "Mi ćemo poslati službenu ponudu i stavit ćemo određeni rok u kojem se trebaju očitovati. U ovom tjednu bi svakako cilj svima, pretpostavljam, trebao biti da se ovaj štrajk okonča", istaknuo je Malenica. Poručio je i da su svi svjesni odgovornosti u situaciji gdje u pravosuđu sve stoji.

"I njima, ali i nama je u interesu da dođe do okončanja ove situacije i da oni počnu s radom, a da Vlada krene u pripremu novih koeficijenata i početkom sljedeće godine uvećanih plaća za službenike i namještenike u pravosuđu", rekao je Malenica.

