Izvanredna sjednica: Pravosudnim službenicima neće se platiti dani u štrajku

Saborska većina na prvi put sazvanoj izvanrednoj sjednici parlamenta koju je sazvao predsjednik države Zoran Milanović odbila je oba zaključka koja je on predložio – i onaj da se najkasnije u idućih 15 dana nađe rješenje za pravosuđe koje je tjednima paralizirano zbog štrajka i onaj da se u istom roku pronađu krivci u plinskoj aferi. Baš kao da se ništa po ta dva pitanja u državi ne događa, isti zastupnici koju su glasali protiv zaključaka predsjednika podigli su ruke za oba zaključka vladajuće većine.

Pa su HDZ-ovci i njihovi koalicijski partneri izglasali da je izvanredno stanje bilo nepotrebno s obzirom na to da Vlada provodi sve potrebne mjere u vezi s tržištem električne energije, da Vlada poduzima sve potrebne mjere i oko sudbene vlasti te da je predsjednik RH obezvrijedio ovlasti koje mu daje Ustav. Očekivano, odbijeni su svi zaključci koje je pak u proceduru uputila oporba. I onaj u kojemu se predlagalo da se pokrene razrješenje članova uprave HEP-a, HERA-e, HROTE-a i državnog tajnika za energetiku Ive Milatića kao i zaključak svih deset oporbenih klubova kojim se tražilo da se pravosudnim službenicima ipak plate dani provedeni u štrajku.

Zanimljivo, ruke protiv tog zaključka od vladajućih nisu podigla jedino tri zastupnika SDSS-a, što bi se možda moglo protumačiti kao mali tračak neugodnosti što štrajkaši neće dobiti plaću. – Zaključak saborske većine ekskulpira nas od bilo kakve odgovornosti za ono što se dogodilo i što će se događati, a oni su preuzeli potpunu odgovornost za očigledno nefunkcioniranje države i pravosudne grane vlasti i za afere koje se nižu već 30 godina. Naše nepristajanje na takav model obnašanja vlasti poruka je koju danas jedinstveni odašiljemo iz najvišeg predstavničkog tijela ove zemlje, 66 ljudi svojim je glasanjem to danas jasno i nedvosmisleno pokazalo – kazao je nakon glasovanja predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović.

POVEZANI ČLANCI:

Lider SDP-a ocijenio je pak kako će jučerašnji dan sramnim slovima biti upisan u povijest HDZ-a i njegovih satelita. – Danas su odbili isplatiti plaću radnicima u zakonitom štrajku i zato su htjeli da se ova sjednica ne održi i proglasili su je bespredmetnom, ali ona to nije – kazao je Grbin. Ishod sjednice, kada se gleda samo glasovanje, potpuno je očekivan. Oporba nema većinu i zato i jest oporba. Međutim, opipljivi rezultati izvanredne sjednice mogli bi biti u tome da je javnost ipak senzibiliziranija po pitanju štajkaša, ali i da je premijer sada spreman na dijalog s predsjednikom Vrhovnog suda.

Politička analitičarka Ankica Mamić slaže se da je određen pomak napravljen. Ističe da je pozitivno i što su neki novi detalji, posebice što se tiče afere u HEP-u, isplivali u javnost, a što, kaže, nije do sada bio slučaj s oporbom, koja u pravilu uglavnom reciklira stvari i govori jedno te isto. Tu posebno ističe Most kao primjer stranke koja je najbolje iskoristila izvanrednu sjednicu, ali i neke druge zastupnike poput zastupnice Radničke fronte Katarine Peović kao i supredsjednice Možemo! Sandre Benčić, dok je, kaže, Mirela Ahmetović (SDP) izvlačila na čistac koalicijske partnere, što je trebalo raditi i što je, s obzirom na to kako su glasali, kaže, pokazalo da ove godine neće biti izbora.

Ipak, dodaje kako se prilika koju je oporbi dao predsjednik mogla i puno bolje iskoristiti jer je oporba imala jedinstvenu priliku za to i zamjera joj što cijelo vrijeme zasjedanja nisu bili u sabornici, koja je često bila poluprazna. Za HDZ kaže da je zauzeo taktiku opstrukcije s Hrvojem Zekanovićem kao šefom skupine za performanse, što je taktika koja je, smatra, HDZ-u i odgovarala.

>> VIDEO Nevrijeme prekinulo izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora